ОАЭ не последние? Кто из стран-членов ОПЕК может выйти из нефтяного картеля следующим

Неожиданное решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) знаменовало раскол в нефтяном картеле. Те, кто остался, будуть вынуждены соблюдать квоты (ограничения) на добычу черного золота. Это может побудить других членов тоже покинуть объединение. Таким странами могут стать, в первую очередь, Казахстан, Нигерия и Венесуэла.

Ограничительные квоты предназначены для поддержания цен на нефть на высоком уровне. Однако члены ОПЕК, которые инвестировали значительные средства в увеличение производственных мощностей, все менее охотно поддерживают ограничения, пишет CNBC.

Нефтяной картель уже давно сталкивается с несоблюдением требований, причем некоторые его участники, в частности Ирак и Казахстан, исторически превышали свои квоты на производство. Поэтому Катар, Эквадор и Ангола уже вышли из группы в прошлые годы, ссылаясь на недовольство ограничениями или изменение национальных приоритетов.

Главные кандидаты на выход из ОПЕК: почему именно они

Среди названных журналистами потенциальных кандидатов на выход – Казахстан. Он попал в список, так какуже значительно перепроизводил нефть в 2025 году. То есть страна может рассматривать выход ОАЭ как потенциальную возможность самой покинуть группу.

Следующим кандидатом на выход может быть Нигерия – крупнейший производитель сырой нефти в Африке. Страна все больше отдает приоритет внутренней переработке, что уменьшает ее зависимость от экспортных рынков и потенциально ослабляет стимул оставаться ограниченной квотами.

Переработка нефти "дома" может привести к получению более высокой прибыли от топлива. Это уменьшает зависимость Нигерии от стратегии ОПЕК по поддержанию цен на сырую нефть путем ограничения поставок и вместо этого усиливает ее сосредоточенность на максимизации объемов и прибыльности переработки.

Венесуэла является еще одним возможным претендентом, отмечают наблюдатели рынка. После того, как новое правительство страны заняло более дружественную к США позицию, Венесуэла может стремиться к большей гибкости. Сейчас страна наращивает производство и экспорт быстрыми темпами. Объем экспорта, впервые с сентября-2025, превысил миллион баррелей в день в марте-2026.

Раскол в ОПЕК

Выход ОАЭ происходит на фоне фрагментации ОПЕК. Несколько членов, включая Иран, Ливию и Венесуэлу, были освобождены от квот из-за санкций или конфликтов, что затрудняет усилия по поддержанию единства.

Разочарование из-за неравномерного соблюдения квот может еще больше побудить к выходу из группы другие страны. Государства, которые "устали" видеть, как их коллеги по ОПЕК постоянно нарушают свои квоты, также являются кандидатами на выход из картеля.

Уменьшение единства может привести к большей волатильности (насколько быстро и сильно меняется цена) рынков нефти. Эксперты говорят, что любое ослабление дисциплины ОПЕК, вероятно, усилит колебания цен.

Тем не менее, другие утверждают, что основная функция ОПЕК, которая заключается в стабилизации рынков, остается неизменной, даже при меньшем количестве членов.

Эксперты отмечают, что в течение последних 10 лет картель сумел "невероятным образом" сбалансировать рынок. Если бы ОПЕК не было во время Covid, наблюдалась бы огромная волатильность на рынке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на мировых рынках подорожала нефть. Причиной этого в экспертной среде называют мирные переговоры США и Ирана, которые зашли в тупик.

