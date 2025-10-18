Новый курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 18-19 октября в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,65 грн и продажа от 41,75 до 42 грн. Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,50 до 48,85 грн и продажа от 48,90 до 49,10 грн.

Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев. Так, евро в субботу-воскресенье снова будет главным валютным инструментом для спекулятивных операций, поскольку разброс котировок покупок и продаж евровалюты в разных сетях обменников позволит достаточно активно "играть" на этом.

За период с 13 по 17 октября, если сравнивать лишь начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке вырос всего на 6,5 копеек – с уровня 41,68/41,71 до 41,745/ 41,775 гривен, хотя в первые рабочие дни1,8 и 8 недель.

А на наличном рынке вечером пятницы 17 октября доллар США в обменниках финкомпаний и в кассах большинства банков продавался по 41,75-41,90 гривен. При этом было несколько крупных финучреждений, которые ставили у себя в кассах уровень продажи доллара в пределах 42,05-42,10 гривен.

Сложнее было с евровалютой, где одновременно работали два фактора — поведение пары евро/доллар на международных площадках и пересчет соотношения евро/доллар и курса доллара к гривне, что давало курс евро к гривне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривны – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, сейчас имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

