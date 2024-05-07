"Новые возможности для украинских предпринимателей": Кабмин впервые с начала великой войны сменил важное правило

Правительство Украины приняло решение об отмене ограничений импортных расчетов для бизнеса, определенных постановлением №153. Это постановление было введено в начале полномасштабной войны и ограничивало импортные расчеты только для определенных категорий товаров и услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 7 мая. "Мы отменяем постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты импорт товаров и услуг. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей – выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", – отметил он.

В день российского нападения Кабинет Министров решил ограничить импорт всех товаров, оставив возможность только для медикаментов, топлива (угля и нефтепродуктов) и оружия. Позже правительство изменяло этот перечень в соответствии с запросами бизнеса. Эти ограничения помогали удерживать курс гривны и сбалансировать экспортные и импортные поступления.

Сейчас Кабинет Министров признал постановление №153 "Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта" от 24 февраля 2022 года утратившим силу. Это сделано с целью создания более благоприятных условий для импорта товаров и удовлетворения потребностей национальных предприятий в условиях военной агрессии России.

Как отметил Шмигаль, это решение правительства вкладывается в более широкую дерегуляционную политику. Уже пересмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействие государства и бизнеса. "Часть будет полностью упразднена, часть – упрощена, часть – переведена в цифру. Постоянно работаем над этим", – рассказал Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский поставил правительству задачу достичь направления замороженных на Западе российских активов в пользу Украины. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет заниматься конфискацией российских суверенных активов за рубежом.

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