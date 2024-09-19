"Никаких здесь не будет последствий": Фурса рассказал, как на "ФОПов" повлияет повышение военного сбора

Повышение налогов в Украине – вынужденный шаг. Это окажет негативное влияние на бизнес, однако это необходимый шаг для финансирования армии. Вместе с тем , введение военного сбора для "ФОПов" в размере 1% не повлияет на малый бизнес.

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Об этом финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA. "Смотрите, любое поднятие налогов плохо влияет на экономику. Поэтому это также шаг, конечно, отрицательный для экономики, но не было выбора, повышать ли налоги или нет. Был выбор, какие налоги повышать", – говорит Фурса.

По его мнению, наименьший ущерб для экономики нанес бы поднятие НДС от которого отказались. В то же время поднятие военного сбора с 1,5% до 5% увеличит нагрузку на фонд оплаты труда.

При этом для "ФОП" решение ввести налог никакого влияния не будет. "Никаких здесь не будет последствий, там только 1%, и исправлена здесь, в принципе, несправедливость, потому что как-то странно, военный сбор 10 лет существует, платит бизнес, который работает не по схемам "ФОП", а "ФОП" почему-то не платят", - говорит Фурса.

Финансовый эксперт также отметил, что любое поднятие налогов неприятно для бизнеса. "Однако еще более неприятно для бизнеса, когда туда приходит российская армия, в любой город", - добавил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине "ресурсный" законопроект 11416-д 17 сентября был принят в первом чтении (впереди второе чтение). Документ предусматривает, что размер военного сбора по зарплате в 30 тыс. грн вырастет450 грн. (1,5%) до 1500 грн. (это уже 5%).

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