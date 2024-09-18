Налоги в Украине пересчитают: сколько придется платить из зарплаты и дохода "ФОПа"

В Украине "ресурсный" законопроект 11416-д 17 сентября был принят в первом чтении (впереди второе чтение). Документ предусматривает, что размер военного сбора по зарплате в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%).

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%). Так, принятые в первом чтении изменения предполагают:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн.

К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн. плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн.

То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн. ФЛПы на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн.

(аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в На сегодня это 800 грн. банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы на средства ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Так что обычный украинец с зарплатой в 30 тыс. грн после повышения военного сбора заплатит вместо 450 грн (1,5%) 1500 грн (это уже 5%).

ФОП третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 1%).

(военный сбор не платил, а будет платить 1%). ФОП второй группы с доходом в 30 тыс. грн ежемесячно будет платить на 800 грн больше (военный сбор не платил, а будет платить 10% минимальной зарплаты).

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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