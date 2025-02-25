"Ничего подобного колониальному соглашению": в правительстве раскрыли детали переговоров с США по редкоземельным металлам

Украина и США могут создать инвестиционный фонд, который будут наполнять поровну. Причем украинские власти предлагают переводить в фонд будущие доходы от добычи критических минералов.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", на встрече YES "Три года – Пора побеждать" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ни один вопрос о критических минералах Украина не обсуждает вне контекста гарантий безопасности и мирного плана, и сейчас обсуждает с Соединенными Штатами два пункта: гарантии безопасности и экономическое сотрудничество.

В направлении экономического сотрудничества обсуждаются разные сферы, в частности, восстановление. "Мы предлагаем одинаковые условия для европейских партнеров, для партнеров G7 – то есть для всех, кто участвует в поддержке Украины в течение этих трех лет", – сказал Шмыгаль.

Относительно совместного инвестфонда Украина планирует вкладывать в него будущие доходы от добычи критически важного сырья государственными предприятиями. В дальнейшем же их будут использовать для решения вопросов безопасности, экономических вопросов и финансирования инфраструктурных проектов.

"Это будет примерно 50 на 50 вкладов в такой своеобразный фонд. Таким образом, этот фонд будет управляться как правительством Украины, так и Соединенными Штатами", – пояснил глава правительства.

Сейчас проект на этапе написания соглашения о намерениях создать такой инвестиционный фонд. "Ничего подобного колониальному соглашению не обсуждается. Абсолютно, еще раз вас уверяю", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что в этом документе заложена европейская интеграция Украины, поэтому не противоречит существующему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, а также соглашениям с Международным валютным фондом и Всемирным банком. "Сейчас у нас очень конструктивный диалог. Соединенные Штаты – наш партнер, и в этом нет никаких сомнений", – подчеркнул премьер.

Уже были исследованы месторождения 22 из 30 критических видов интересующих Европу минералов, а также было подписано несколько меморандумов с ЕС. В частности, 3-4 года назад Украина заключила соглашения о вступлении в некоторые сырьевые альянсы в ЕС.

"Прежде всего нужно это добыть, а затем оценить, сколько это стоит. И это не на один десяток лет работы", – добавил он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, Украина и США уже перешли к финальной фазе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Почти все ключевые детали в документе уже согласованы, а украинская сторона характеризует переговоры как конструктивные.

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