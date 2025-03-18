"Ничего не могу гарантировать": у Трампа не исключили возможность рецессии в США

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил рецессии в стране на фоне торговой политики президент. В то же время, он заверил, что очевидных причин для спада в экономике пока нет.

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Об этом глава американского Минфина заявил в эфире Fox Business. Он подчеркнул, что экономика США здорова, но давать никакие гарантии отказался.

"Я ничего не могу гарантировать", – сказал Бессент и назвал любые вопросы о возможности рецессии "глупыми".

Тем временем экономисты предупреждают о росте риска спада американской экономики из-за неопределенности повышения тарифов президентом Дональдом Трампом.

"Что я могу вам гарантировать – это отсутствие причин для рецессии. Мы видим очень хорошие базовые данные", – сказал Бессент, имея в виду статистику по американским банкам.

Впрочем, министр признал, что определенная "пауза" все же возможна из-за перестройки экономики. Он отметил, что администрация Трампа собирается взять под контроль государственные расходы. "Мы вернем производство домой и сделаем страну более доступной для работающих американцев", – уверен политик.

Таким образом, он подтвердил сказанное накануне на телеканале NBC. На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: "Никаких гарантий. Кто мог бы предусмотреть COVID?"

Также в эфире Бессент заявил, что проводит жесткую и продолжительную политику, а страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами. На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: "Нет никаких причин, по которым это должно произойти".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп тоже отказался исключить возможность рецессии в США. "Я ненавижу прогнозировать подобные вещи. Существует переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабное. Мы возвращаем Америке богатство и это большое дело. Это займет немного времени, но я думаю, что это должно быть отличным для нас", – сказал президент США.

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