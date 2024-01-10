"Неутешительные цифры": сколько принес Украине налог на недвижимость и кто должен его платить

В Украине в 2023 году удалось собрать в государственный бюджет от налога на жилую недвижимость всего 1,2 млрд грн. Еще 7,8 млрд грн стране принесло налогообложение нежилой надвижимости. В сумме было собрано 9,1 млрд грн. И такие цифры показывают: это налог является одним из наименее эффективных в Украине.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Относительно поступлений налога на недвижимое имущество, отличное от земельных участков, имеем неутешительные цифры... Этот налог точно один из наименее эффективных", – отметил нардеп.

Он уточнил, что основная проблема заключается в администрировании налога на недвижимость. Чтобы он приносил более ощутимую выгоду бюджету, местные власти должны усилить сотрудничество с налоговой.

Дело в том, что собственники недвижимости, за которою должен платиться этот налог, зачастую не получают соответствующих уведомлений. А в случае неуплаты система также их "не видит", а потому не налагаются и штрафы. По мнению Гетманцева, решить проблему поможет более активная работа местных громад над инвентаризацией объектов налогообложения.

Налог на недвижимость: кто должен платить в 2024 году

Налог на надвижимость был внедрен с 2020 года. Платить налог должны собственники частных домов площадью более 120 кв. м и квартир площадью более 60 кв. м., говорится в законе 2142-ІХ и статье 266 Налогового кодекса Украины.

Размер налога на недвижимость привязан к показателю минимальной зарплаты, но не за текущий, а за прошлый год. Это связано с тем, что в текущем году уплата производится за предыдущий год. Например, в 2024-м за 2023-й и так далее.

Максимальная ставка налога составляет 1,5% размера минималки за каждый "лишний" квадратный метр (1 января 2023 года минималка составляла 6700 грн, то есть 100,5 грн за квадрат). Это "потолок", который не может превышаться, но конкретные ставки устанавливает местная власть.

К слову, если в собственности плательщика находится жилая недвижимость (или доли в ней) общей площадью более 300 кв. м для квартиры и/или 500 кв. м для дома, сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы обязаны платить налоги за свои квартиры, даже если не пришла квитанция. В таком случае нужно самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации.

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