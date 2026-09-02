НБУ выпустил "знаковую" монету 1 грн: чему посвящена и как выглядит

Национальный банк Украины (НБУ) 2 сентября 2026 года выпустил новую монету номиналом 1 грн. Она посвящена 30-й годовщине денежной реформы 1996 года, в результате которой и появилась гривня.

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Об этом официально сообщили в самом Нацбанке. Основные характеристики новой монеты таковы:

изготовлена из серебра 925 пробы и украшена локальной позолотой ;

; масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г;

гурт гладкий, с углубленными надписями;

тираж – до 5 000 штук.

"Наша новая памятная монета посвящена не только юбилею денежной реформы. Она напоминает о пути, который Украина и гривня прошли вместе за тридцать лет. За это время гривня стала символом стойкости государства, ее появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять свое экономическое будущее", – пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Новая монета 1 грн: как она выглядит

На аверсе (лицевой стороне) монеты воспроизведен дизайн оборотной монеты номиналом 1 гривна образца 2018 года. Вверху изображен малый Государственный Герб Украины; в центре – в обрамлении древнерусского орнамента размещены надписи: "Украина", "1 гривня", а также логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. Внизу – год чеканки: 2026.

На реверсе (обратной стороне) воспроизведен дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которая была в обращении до 2018 года, а сейчас постепенно изымается из обращения. Внизу добавлен год проведения денежной реформы в Украине – 1996, а в центре размещена надпись "1 гривня".

"Приобрести памятную монету "К 30-летию денежной реформы в Украине" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка). Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на их официальных сайтах", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк выпустил монету к 35-й годовщине провозглашения независимости Украины. Монета имеет номинал 20 грн.

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