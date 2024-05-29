НБУ выпустил новую 10-гривневую монету с уникальным дизайном: какой у нее вид

Национальный банк Украины (НБУ) 29 мая выпустил новую памятную монету "Государственная специальная служба транспорта" номиналом в 10 гривен с общим тиражом 10 миллионов штук. Приобрести ее можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и у банков-дистрибьюторов, также монета будет и оборотной – ее будут принимать в магазинах, банках и т.д.

Об этом сообщил НБУ. Эта монета посвящена Государственной специальной службе транспорта – военному формированию в составе системы Министерства обороны Украины, которая работает на устойчивость транспортной системы страны.

Как выглядит монета

Аверс монеты такой же, как у оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года. В центре, окруженном древнерусским орнаментом, размещены номинал монеты, год выпуска и герб Украины.

На реверсе монеты написано "Государственная специальная служба транспорта" и лозунг службы: "Несокрушимые духом восстановят Украину!". В центре также изображена эмблема службы и схематический мост, что символизирует транспортную инфраструктуру Украины.

Сколько стоит и где купить

Эту памятную монету номиналом 10 гривен вводят в обращение с 29 мая 2024 года. Она сделана из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, весит 6,4 г и имеет диаметр 23,5 мм. Общий тираж – 10 миллионов штук, из которых 510 тысяч выпускаются как сувенирная продукция.

НБУ будет поставлять эти монеты в банки и инкассационных компаний, чтобы они могли выдавать их клиентам. Монеты будут приниматься во всех кассах в качестве обычных 10 гривен. Кроме того, часть монет будет упакована в специальные ролики по 25 штук каждый. Эти ролики оформлены с изображением эмблемы Государственной специальной службы транспорта и моста. Всего будет произведено 20 тысяч таких роликов.

Ролики с монетами можно купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 30 мая 2024 года. Банки-дистрибьюторы также будут продавать их по мере поступления.

Сейчас это Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк. Монеты будут поступать в продажу постепенно – по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, старые монеты в 50 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, только за некоторые разновидности.

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