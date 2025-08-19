НБУ резко уменьшил продажу долларов: что происходит с курсом

Нацбанк резко снизил объемы продажи долларов на межбанковском рынке. В период 11-18 августа уменьшение составило 234,8 млн, или сразу 27,9% – до 607,8 млн долларов. В то же время официальный курс гривни в обозначенный период укрепился – с 41,39 до 41,34 грн/доллар.

Видео дня

Такая же динамика наблюдалась и на наличном рынке, сообщает Interfax-Украина. Там, отмечается, курс гривни укрепился на 3-5 коп.:

В покупке – до около 41,37 грн/доллар.

В продаже – до около 41,45 грн/доллар.

"Украинский валютный рынок по доллару находится в фазе штиля. Международные факторы не дают драйверов для резких изменений, а дозированные интервенции и либерализация НБУ поддерживают низкую волатильность и управляемость рынка", – говорится в сообщении.

Какой курс доллара выставили банки и обменники сегодня

В то же время 19 августа украинские банки определили курс наличного доллара в средние 41,11/41,6 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. ниже как в покупке, так и продаже, чем днем ранее.

В обменниках же курс выставили на среднем уровне 40,85/41,54 грн (покупка/продажа). Это:

На 13 коп. ниже в покупке.

На 1 коп. в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

