НБУ планирует выпустить две новые 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить в октябре набор из двух новых памятных монет. Номинал каждой составит 5 грн. Они будут посвящены морским обитателям.

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Набор получит название "Жители морских глубин".

Он войдет в серию "Флора и фауна Украины".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Монеты будут отчеканена из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Тираж набора составит до 50 000 единиц.

Диаметр каждой монеты составит 35 мм.

В целом отметим, памятные монеты представляют собой особую категорию денежных знаков, которые наряду с платежной функцией обладают также культурной, исторической и нумизматической ценностью. Они служат своеобразными носителями национальной памяти, отражают и значимые события, даты, личности или культурные символы, а потому часто воспринимаются не только как средство расчета, но и как символ.

Чеканятся такие монеты как из недрагоценных металлов – например, медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом к их изготовлению предъявляются повышенные требования: особое внимание, в частности, уделяется художественному оформлению.

Ограниченные тиражи придают памятным монетам эксклюзивный характер, что делает их объектами повышенного интереса среди коллекционеров и инвесторов. С течением времени такие монеты могут существенно вырастать в цене, превращаясь из обычного денежного знака в предмет культурного наследия и выгодный актив.

