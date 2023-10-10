Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, что будет с валютой в середине октября

В банковском секторе не прогнозируют резких изменений курса наличного доллара в Украине. По крайней мере, до конца текущей недели (15 октября) там ожидают, что разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени ее выгодно продать, не получится.

Как объяснил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по ожиданиям, рынок "отойдет" от отмены фиксированного курса. А ситуация станет более адекватной и прогнозируемой.

При этом он подчеркнул: рост курсов на прошлой неделе "стал в определенной степени следствием межбанковских изменений и "игрой" на рынке обменных пунктов. Т.е., был больше вызван эмоциональной составляющей, чем рыночной.

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"Однако уже через несколько дней рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой. Наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства, а разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%", – сказал банкир.

В НБУ определились с курсом на 11 октября

В то же время, Нацбанк продолжает опускать официальный курс доллара. На 11 октября его выставили на уровне 36,5 грн, что:

на 5 коп. дешевле, чем 10 октября;

на 8 коп., чем 9 октября;

на 12 коп., чем 6-8 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в НБУ уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

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