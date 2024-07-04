НБУ ошибся на 300%. Почему прогнозы Нацбанка по инфляции сильно расходятся с реальностью

Прогнозы по инфляции, которые делает НБУ, не являются заверениями и чем-то незыблемым. В то же время, сейчас Украина находится в условиях большой неопределенности, что влияет на эти прогнозы и может делать их неточными.

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Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный. Таким образом он прокомментировал несоответствие прогнозов регулятора реальной ситуации, на которую обратил внимание нардеп от "Слуги народа" Александр Сова.

Тот отметил, что в 2023 году "в официальном прогнозе Нацбанк ошибся на 300%". А в 2024-м только за первое полугодие на 160%.

"А это все влияет и на учетную ставку, и на расходы, прогнозируемые Минфином. Когда утверждается государственный бюджет", – объяснил суть проблемы нардеп.

В ответ Пышный отметил: прогноз обновляется минимум 4 раза в год. А данные в нем "никогда не были уверениями, это не что-то высеченное на камне".

По словам главы НБУ, сейчас делать какие-либо прогнозы по экономической ситуации в стране в целом сложно. Ведь Украина функционирует "в условиях абсолютной и беспрецентной неопределенности".

"Это идеальный шторм, когда совокупность негативных обстоятельств и факторов сошлась в один момент времени и сформировала драматический эффект совершенно непредсказуемого действия. Поэтому неопределенность влияет на все прогнозы", – подчеркнул глава Нацбанка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. На 4 июля он выставлен на уровне 40,76 грн, что на 1 коп. превышает вчерашний курс – также рекордный.

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