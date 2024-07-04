Прежнего курса больше нет: в банках переписали стоимость доллара

Курс наличного доллара заметно вырос в украинских банках. Утром 4 июля они покупают его в среднем по 40,6 грн (+10 коп. к курсу 3 июля), а продают по 41,05 грн (+5 коп.).

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В целом крупные учреждения выставили курс по покупке на уровне 40,4-40,7 грн. Да:

ПриватБанк – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 40,4 грн;

ПУМБ – 40,7 грн;

Сенс Банк – 40,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,4 грн.

Продают же они ее по 40,95-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,95 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же доллар стоит в среднем 40,26/41,03 грн (покупка/продажа). Что:

на 4 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

но на 4 коп. дороже в продаже.

Официальный установил исторический рекорд

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до исторического рекорда. На 4 июля он выставлен на уровне 40,76 грн, что на 1 коп. превышает вчерашний курс – также рекордный.

Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

В частности, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе в ближайшие дни ожидают заметного изменения курса наличного доллара. Так, по прогнозам, до 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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