НБУ дал новые рекомендации банкам: как теперь должны обслуживать клиентов-политиков

Банки в Украине больше не должны автоматически считать всех политиков клиентами с высоким риском – решения должны приниматься индивидуально на основе реальных финансовых операций. Если риски низкие или человек уже более года не занимает должность, ограничения снимаются и применяются стандартные правила обслуживания.

Соответствующую рекомендацию предоставил банкам Национальный банк Украины (НБУ). Политически значимые лица (PEP) – это люди, которые занимают или ранее занимали высокие государственные должности – президенты, министры, народные депутаты, судьи, руководители госпредприятий.

К этой категории также относятся их родственники и связанные лица – например, бизнес-партнеры. Из-за возможных рисков коррупции и злоупотреблений банки традиционно уделяют таким клиентам повышенное внимание. Однако на практике это часто превращалось в чрезмерные проверки, сложности с открытием счетов и даже необоснованные отказы в обслуживании.

В регуляторе прямо отмечают, что автоматически относить всех PEP к клиентам с высоким риском – неправильно. Банки не должны безосновательно ограничивать доступ к финансовым услугам, требовать чрезмерное количество документов и создавать искусственные барьеры для обслуживания.

Зато ключевым должен стать так называемый риск-ориентированный подход – то есть оценка каждого клиента индивидуально, в зависимости от реальных рисков. НБУ отдельно отмечает, что если риски низкие, банки могут значительно упростить процедуры. В частности, не нужно требовать подтверждения источников доходов, если:

нет подозрений относительно отмывания средств или финансирования терроризма;

счета используются для стандартных операций – зарплаты или социальных выплат;

объем операций не превышает примерно 400 тысяч гривен в месяц.

Фактически это означает, что "обычные" финансовые действия не должны вызывать чрезмерного подозрения только из-за статуса клиента. Важное нововведение – возможность снижения уровня контроля после завершения политической деятельности. Если с момента, когда человек покинул должность, прошло более 12 месяцев и банк не видит рисков, тогда:

не нужно получать специальные разрешения руководства;

не применяется усиленный финмониторинг;

клиент обслуживается по стандартным правилам.

Отмечается, что это должно снять проблему, когда бывшие должностные лица годами оставались под повышенным контролем без реальных оснований. Сейчас банки не должны создавать дискриминационные условия для клиентов только из-за их статуса.

