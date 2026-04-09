Банки перепишут проценты при одном условии: чего ждать от депозитов в Украине до конца весны

Украинские банки во втором квартале 2026 года, т.е. до июня) могут повысить проценты по гривневым депозитам, но это произойдет только если Нацбанк поднимет учетную ставку. В таком случае ставки по вкладам могут подняться на 0,5-1 п.п., до 14,5-15,5%, но чистая доходность депозитов останется на уровне 3-4%.

Об этом рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он считает, что Нацбанк, вероятно, будет искать баланс между развитием депозитов (это снижает давление на валютный рынок) и необходимостью поддерживать кредитование экономики.

Депозиты и кредиты: что будет с процентами, если НБУ поднимет ставку

Средние ставки по гривневым депозитам могут вырасти до 14,5-15,5% .

Максимальные ставки могут достичь более 17% годовых.

Продолжительность вкладов для оптимальной защиты от инфляции составит 6-9 месяцев и 1 год.

Пассивный доход по гривневым вкладам составит 3-4% (с учетом инфляции и уплаты налогов).

Ставки по кредитам , вероятно, останутся на текущем уровне.

Банки при этом собираются активнее развивать партнерские программы с производителями и поставщиками для бизнеса (ставки обычно 17-18% годовых), т.к. предприниматели почти не в состоянии "потянуть" стандартные 20-22%.

"По предварительным оценкам, гривневые вклады не только будут способны проиндексировать сбережения граждан (т.е. покрыть инфляцию. – Ред.), но и дадут возможность получить пассивную прибыль на уровне 3-4%", – рассказал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, общая сумма депозитов в украинских банках достигла отметки в 1,65 трлн грн. Больше всего выросли гривневые вложения, которые и являются основной валютой банковских накоплений. А самыми популярными депозитами остаются бессрочные.

Сейчас в Украине насчитывается 60 банков. Больше всего накоплений физлица хранят в государственных финучреждениях – 60,33%. Банкам с государственной долей доверили 22,01% депозитов, а банкам иностранных фингрупп – 17,66%.

