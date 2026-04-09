Банки перепишут проценты при одном условии: чего ждать от депозитов в Украине до конца весны

Ксения Капустинская
Украинские банки во втором квартале 2026 года, т.е. до июня) могут повысить проценты по гривневым депозитам, но это произойдет только если Нацбанк поднимет учетную ставку. В таком случае ставки по вкладам могут подняться  на 0,5-1 п.п., до 14,5-15,5%, но чистая доходность депозитов останется на уровне 3-4%.

Об этом рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он считает, что Нацбанк, вероятно, будет искать баланс между развитием депозитов (это снижает давление на валютный рынок) и необходимостью поддерживать кредитование экономики.

Депозиты и кредиты: что будет с процентами, если НБУ поднимет ставку

  • Средние ставки по гривневым депозитам могут вырасти до 14,5-15,5%.
  • Максимальные ставки могут достичь более 17% годовых.
  • Продолжительность вкладов для оптимальной защиты от инфляции составит 6-9 месяцев и 1 год.
  • Пассивный доход по гривневым вкладам составит 3-4% (с учетом инфляции и уплаты налогов).
  • Ставки по кредитам, вероятно, останутся на текущем уровне.
  • Банки при этом собираются активнее развивать партнерские программы с производителями и поставщиками для бизнеса (ставки обычно 17-18% годовых), т.к. предприниматели почти не в состоянии "потянуть" стандартные 20-22%.

"По предварительным оценкам, гривневые вклады не только будут способны проиндексировать сбережения граждан (т.е. покрыть инфляцию. – Ред.), но и дадут возможность получить пассивную прибыль на уровне 3-4%", – рассказал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, общая сумма депозитов в украинских банках достигла отметки в 1,65 трлн грн. Больше всего выросли гривневые вложения, которые и являются основной валютой банковских накоплений. А самыми популярными депозитами остаются бессрочные.

Сейчас в Украине насчитывается 60 банков. Больше всего накоплений физлица хранят в государственных финучреждениях – 60,33%. Банкам с государственной долей доверили 22,01% депозитов, а банкам иностранных фингрупп – 17,66%.

