НБУ будет "по-новому" считать курс гривны: изменил список валют
Нацбанк ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Также будет отменен список валют для ежемесячного установления официального курса. Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ).
"В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни до 11 валют будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:
- алжирского динара;
- бата;
- дирхама ОАЭ;
- донга;
- лари;
- ливанского фунта;
- малазийского ринггита;
- саудовского риала;
- сербский динар;
- така;
- тунисского динара.
Также не будет рассчитываться официальный курс гривни к ряду валют. В частности:
- российского рубля;
- белорусского рубля;
- бразильского реала;
- армянского драма;
- доминиканского песо;
- иракского динара;
- иранского риала;
- ливийского динара;
- марокканского дирхама;
- нового тайваньского доллара;
- пакистанской рупии;
- туркменського нового маната;
- узбекского сума.
"Потребность в обновлении подходов обусловлена значительным ростом уровня автоматизации расчетов, что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют. Учитывая это, использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривни утратило свою актуальность", – объяснили суть изменений в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!