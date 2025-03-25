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НБУ будет "по-новому" считать курс гривны: изменил список валют

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
4,1 т.
НБУ обновил список валют, по которым будет считать курс гривни

Нацбанк ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Также будет отменен список валют для ежемесячного установления официального курса. Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ).

"В перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, периодичность установления официального курса гривни до 11 валют будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Это правило будет действовать, в частности, для:

  • алжирского динара;
  • бата;
  • дирхама ОАЭ;
  • донга;
  • лари;
  • ливанского фунта;
  • малазийского ринггита;
  • саудовского риала;
  • сербский динар;
  • така;
  • тунисского динара.

Также не будет рассчитываться официальный курс гривни к ряду валют. В частности:

  • российского рубля;
  • белорусского рубля;
  • бразильского реала;
  • армянского драма;
  • доминиканского песо;
  • иракского динара;
  • иранского риала;
  • ливийского динара;
  • марокканского дирхама;
  • нового тайваньского доллара;
  • пакистанской рупии;
  •  туркменського нового маната;
  • узбекского сума.

"Потребность в обновлении подходов обусловлена ​​значительным ростом уровня автоматизации расчетов, что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют. Учитывая это, использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривни утратило свою актуальность", – объяснили суть изменений в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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