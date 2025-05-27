Наворовали почти на 37 млн грн? НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц ТЦК

В течение 2024-2025 годов в Украине были осуществлены полные проверки 23 деклараций должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), из которых 18 уже завершены. По их результатам выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на более 5,6 млн грн и необоснованных активов на более 2,6 млн грн.

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции(НАПК). Из 23 начатых проверок деклараций ТЦК, по состоянию на май 2025 года завершено 18. По их результатам:

28,5 млн грн – недостоверные сведения в декларациях;

– недостоверные сведения в декларациях; 5,6 млн грн – признаки незаконного обогащения;

– признаки незаконного обогащения; 2,6 млн грн – необоснованные активы.

Материалы нескольких дел уже переданы в суд, другие расследуют Национальная полиция и Государственное бюро расследований. Одним из самых громких случаев стало выявление признаков незаконного обогащения в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП за 2022 год.

В период с августа 2021 по июль 2023 года близкие лица чиновника приобрели активы на 8,8 млн грн, законность источников финансирования которых не подтверждена. Речь идет о:

двух квартирах в Днепре;

двух автомобилях – Volkswagen Passat и Ford Ranger;

65 тыс. долларов США, подаренных жене ее отцом, чей доход не соответствует такой сумме.

Кроме того, чиновник не задекларировал еще несколько объектов. А именно:

шесть объектов недвижимости в собственности;

еще два объекта, которыми пользовался вместе с семьей;

два автомобиля, которыми пользовался;

доходы, полученные им и женой.

Национальная полиция уже завершила расследование по статьям 366-2 ("Декларирование недостоверной информации") и 368-5 УКУ ("Незаконное обогащение"), дело передано в суд. В другом случае офицер отдела рекрутинга и комплектования Одесского ТЦК не задекларировал имущества и корпоративных прав на более 3,8 млн грн. Среди них:

земельный участок в собственности;

квартира, которой пользовался;

две квартиры дочери;

корпоративные права;

недостоверная информация о стоимости квартиры, трех авто и мотоцикла.

НАПК направило обоснованное заключение в полицию, продолжается уголовное производство по ст. 366-2 УКУ. Еще один случай, командир отделения охраны Богодуховского РТЦК и СП не задекларировал данные о двух земельных участках, квартире, денежных активах и доходе от денежного обеспечения. В декларации за 2022 год выявлено нарушений на 2,6 млн грн, в декларации за 2023-й – еще на 2 млн грн. Расследование проводит ГБР.

Еще один случай - начальник отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП (Ровенская область). В его декларации за 2023 год обнаружено:

незадекларированный жилой дом;

незадекларированный земельный участок, которым пользовался с семьей.

Сумма недостоверных сведений - 1,6 млн грн, открыто производство по ст. 366-2 УКУ. А вот командир отделения Харьковского областного ТЦК признан виновным в совершении административного правонарушения. Ленинский райсуд Харькова наложил штраф в размере 17 тыс. грн. Чиновник:

не задекларировал два земельных участка;

занизил стоимость автомобиля;

не указал полученные доходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обнаружили признаки приобретения необоснованных активов на 4,85 млн грн у бывшего руководителя Харьковского ТЦК (Территориальный центр комплектования). САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) требует признать два автомобиля премиум-класса незаконными активами и передать их в собственность государства.

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