НБУ планирует выпустить новые 2 и 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

В августе в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине, а также полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному. Номинал монет составит 5 и 2 грн соответственно.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:

"130 лет со дня рождение Василия Вышиваного".

Тираж – до 50 тыс. штук.

"Опошнянская керамика".

Тираж – до 75 тыс. штук.

В целом, о будущих монетах пока известно мало. В частности, что:

Они войдут в серии "Украинское наследие" и "Выдающиеся личности Украины".

Будут отчеканены из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка);

Диаметр монеты "130 лет со дня рождение Василия Вышиваного" составит 31 мм.

Диаметр монеты "Опошнянская керамика" – 35 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:

как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых;

так и из драгоценных металлов – серебра, золота.

При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления и ограниченные тиражи. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн "обычных" монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

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