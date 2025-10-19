Нацбанк выводит из обращения гривни: какие банкноты подлежат изъятию
Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако только выпущенные в 2003-2007 годах.С помощью єтого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. При этом купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:
- Замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов.
- Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.
При этом там подчеркнули, что последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные". Осуществляется это, как объясняют с целью:
- Оптимизации наличного обращения.
- Для повышения качества наличных в обращении.
Какие монеты подлежат изъятию
Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!