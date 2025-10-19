Нацбанк выводит из обращения гривни: какие банкноты подлежат изъятию

Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако только выпущенные в 2003-2007 годах.С помощью єтого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. При этом купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:

Замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов.

Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

При этом там подчеркнули, что последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные". Осуществляется это, как объясняют с целью:

Оптимизации наличного обращения.

Для повышения качества наличных в обращении.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

