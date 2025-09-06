Нацбанк показал обновленный курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 8 сентября составит 41,21 грн за доллар (в пятницу, 5 сентября, официальный курс составлял 41,34 грн за доллар). При том, как и прогнозировали аналитики, ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Видео дня

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Еще в августе официальный курс доллара приближался к отметке 41,8 грн за доллар. В сентябре традиционно стоимость доллара в Украине снижается.

Курс доллара в сентябре:

1 сентября – 41,32 грн за доллар

2 сентября – 41,37 грн за доллар

3 сентября – 41,36 грн за доллар 41,36 грн за доллар

4 сентября – 41,37 грн за доллар 41,37 грн за доллар

5 сентября – 41,34 грн за доллар

6 сентября – 41,34 грн за доллар

Прогноз курса доллара: чего ждать через неделю

На следующей неделе – с 8 по 14 сентября – курс доллара в Украине, скорее всего, останется стабильным, без резких колебаний. Как пояснил OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой, это обусловлено двумя основными причинами:

текущая экономическая ситуация в Украине благоприятна для укрепления гривны: инфляция замедлилась, а ключевые макропрогнозы сбываются;

режим "управляемой гибкости" от Нацбанка обеспечивает баланс между спросом и предложением на валютном рынке –; минимальная разница между курсами покупки и продажи, а также между наличным и безналичным курсом указывает на устойчивость.

"Для жаждущих сенсаций наступает время отдыха: рынок будет стабильным, курсовые показатели будут меняться по аналогии с прошлыми несколькими неделями. Сейчас отсутствуют угрозы для резкого изменения курсовых трендов", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета-начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., то есть в 4 раза меньше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!