Нардепы переписали бюджет-2023: обновленная смета побила два исторических рекорда

В Украине вносятся изменения в бюджет на 2023 год с увеличением расходов на 322,6 млрд грн, из которых 211 млрд – непосредственно на нужды Минобороны. Это означает, что расходы общего госбюджета впервые в истории превысят 3,39 млрд грн, а дефицит сметы также впервые выйдет на два с лишним триллиона гривен. То есть смета обновила сразу два исторических рекорда.

За соответствующий законопроект № 10038 во втором чтении и в целом проголосовали 313 депутатов Верховной Рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – 209;

"Европейская солидарность" – 17;

"Батьківщина" – 11;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 12;

"Довіра" – 14;

"Відновлення України" – 10.

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Железняк отметил, то обсуждение правок к законопроекту ко второму чтению затянулось на 11 часов 15 минут. В финальной версии дополнительное финансирование распределено таким образом:

Минобороны – 211 млрд грн;

МВД – 79 млрд грн;

Минсоцполитики – 16,5 млрд грн;

МИД – 1,3 млрд грн;

Минстратегпром – 4,3 млрд грн;

СБУ – 4,2 млрд грн;

ГУР – 2,5 млрд грн;

Минобразования – 572 млн грн;

Госспецсвязи – 570 млн грн;

Служба внешней разведки – 500 млн грн;

Управление госохраны – 230,5 млн грн;

Минэнерго – 350 млн грн;

БЭБ – 219 млн грн.

По словам Железняка, дополнительное финансирование Бюро экономической безопасности (БЭБ) в ходе внесения правок урезали на 95 млн грн. "Оставили только минимум на заработные платы", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета изменил редакцию законопроекта №10037 ко второму чтению. В документе осталась норма, забирающая 100% "военного НДФЛ" из местных бюджетов, но изменилась пропорция использования этих средств в рамках общего бюджета.

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