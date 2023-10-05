Кому достанется военный НДФЛ: в комитете Рады утвердили окончательное решение

В местных бюджетах в Украине собираются оставить только 64% "обычного НДФЛ", а "военный НДФЛ" полностью забрать у громад (причем задним числом, с октября 2023-го). За такой вариант законопроекта №10037 ко второму чтению проголосовал Комитет по вопросам бюджета. Финальное решение по документу примет сессионный зал парламента.

В бюджетном комитете за решение по НДФЛ проголосовал 21 нардеп, против – 2, а воздержались четверо, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос", представитель налогового комитета). По его словам дискуссии длились три часа.

Глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа сообщила об изменениях, которые были внесены в проект закона ко второму чтению. Так, комитет постановил:

"обычный НДФЛ" оставить в громадах в объеме 64% (при этом не менее 4% должны быть направлены на расчеты при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий ТКЭ и водоканалов);

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в 2024 году реверс не изымать из всех громад, также все громады подтягиваются до уровня доходов 2021 года дотациями;

закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии "военного НДФЛ", применяемого с 1 октября 2023 года.

Ранее депутатам предлагали не забирать в государственный бюджет весь "военный НДФЛ", а оставить часть в бюджетах громад, где находятся воинские части. В целом речь идет о 25,8 млрд грн в 2023 году и 93,7 млрд грн в 2024-м, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"). То есть такие суммы не получат местные бюджеты в качестве доходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разработали предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет.

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