Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято

Депутаты Верховной Рады поддержали открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом, парламент утвердил предложения президента Владимира Зеленского к соответствующему закону, которые тот изложил одновременно с наложением вето.

За открытие деклараций проголосовал 341 нардеп, что является конституционным большинством. Как сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк, по фракциям голоса разделились таким образом:

"Слуга народа" – 214;

"Европейская солидарность" – 22;

"Батьківщина" – 13;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 18;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 12

внефракционные – 16.

Дополняется...