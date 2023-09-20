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Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
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В Раде учли предложения Зеленского

Депутаты Верховной Рады поддержали открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом, парламент утвердил предложения президента Владимира Зеленского к соответствующему закону, которые тот изложил одновременно с наложением вето.

За открытие деклараций проголосовал 341 нардеп, что является конституционным большинством. Как сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк, по фракциям голоса разделились таким образом:

  • "Слуга народа" – 214;
  • "Европейская солидарность" – 22;
  • "Батьківщина" – 13;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 18;
  • "За майбутнє" – 11;
  • "Голос" – 18;
  • "Довіра" – 17;
  • "Відновлення України" – 12
  • внефракционные – 16.
Результаты голосования за открытие е-деклараций

Дополняется...