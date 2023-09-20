Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято
Депутаты Верховной Рады поддержали открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом, парламент утвердил предложения президента Владимира Зеленского к соответствующему закону, которые тот изложил одновременно с наложением вето.
За открытие деклараций проголосовал 341 нардеп, что является конституционным большинством. Как сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк, по фракциям голоса разделились таким образом:
- "Слуга народа" – 214;
- "Европейская солидарность" – 22;
- "Батьківщина" – 13;
- "Платформа за жизнь и мир" – 18;
- "За майбутнє" – 11;
- "Голос" – 18;
- "Довіра" – 17;
- "Відновлення України" – 12
- внефракционные – 16.
Дополняется...