Напряжение и давление на беженцев в Европе растут: какие страны урезают помощь украинцам

В Германии и Польше все сильнее давят на украинских беженцев, ограничивая социальные выплаты и сокращая возможности бесплатного проживания. Отмечается, что это создает риск, что наиболее уязвимые категории граждан вынуждены будут возвращаться в Украину, что не решит, а лишь обострит ее демографические проблемы.

Видео дня

Об этом пишет нардеп, член Комитета Верхновной Рады Украины по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер в колонке СМИ. С начала полномасштабного вторжения России Украина пережила самую большую миграционную волну за время независимости.

Миллионы граждан покинули страну, спасаясь от войны, однако значительная часть впоследствии возвращалась, как только исчезала непосредственная угроза для жизни. По состоянию на май 2022 года более 1,6 млн украинцев вернулись из-за границы.

Однако с 2023 года динамика резко изменилась. Хотя с осени начался "ручеек" возвращений – около 100 тысяч человек каждые полгода, в 2024-м ситуация снова обострилась. Тогда количество выехавших превысило количество вернувшихся на 442 тысячи человек – втрое больше, чем годом ранее.

Евросоюз в целом продолжает политику поддержки украинцев, в последний раз продлив временную защиту до 2027 года. Однако условия жизни постепенно становятся более жесткими. В Ирландии закрыто почти 190 центров размещения украинцев, в Словакии сократили сроки пребывания в центрах и финансовую помощь вдвое. Это означает, что страны ЕС все активнее стимулируют украинцев интегрироваться в общество через работу и обучение, а не за счет социальных выплат.

Германия – давление через социальные выплаты

Германия остается лидером по уровню поддержки беженцев: 650 евро на взрослого (31 318 грн) и от 1 200 (57 818 грн) до 2 000 евро (96 366 грн) в месяц для семей с детьми. Но политическое давление растет. Консервативные партии и правительственные круги все чаще говорят о необходимости сокращения выплат. Баварский премьер Маркус Зедер предлагает урезать помощь для всех украинцев, а не только для новоприбывших.

По состоянию на июль 2025 года в Германии находится около 1,25 млн украинцев, из которых более 64% не имеют работы. В случае радикального уменьшения поддержки эта группа может стать первой волной возвращенцев в Украину.

Польша

Польша приняла вторую по численности волну украинских беженцев. Она стала своеобразным "мостом" для украинского бизнеса: здесь зарегистрировано более 29 тысяч компаний с украинским капиталом, из них 13 тысяч открыто после 24 февраля 2022 года. На долю украинцев приходится уже 6% новых бизнесов страны.

Однако общественные настроения в Польше резко меняются. Если в 2022 году поддержку украинцам выражали 94% поляков, то осенью 2024-го – только 53%. С июля 2025 года польские власти приняли новые правила: центры коллективного проживания будут принимать только пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью. Остальные беженцы должны самостоятельно платить за жилье или искать его на рынке.

Более того, опрос United Surveys в октябре 2024 года показал, что 61,3% поляков считают отношения с Украиной ухудшенными. Это свидетельствует не только об усталости, но и о нарастании общественного давления на украинцев, которые остаются в Польше.

С одной стороны, украинцы в ЕС уже зарекомендовали себя как активные участники экономики, только в Польше в 2024 году они заплатили почти 1,65 млрд злотых ($414 млн) налогов. С другой стороны, растет усталость местных обществ и усиливается политическое давление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, практически вся молодежь, которая уже покинула Украину, может не вернуться из-за границы. И это касается не только юношей, но и девушек. Это, в свою очередь, ведет к серьезным демографическим проблемам и ухудшению ситуации на рынке труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!