90% молодежи может не вернуться в Украине: глава Офиса миграционной политики дал неутешительный прогноз

Практически вся молодежь, которая уже покинула Украину, может не вернуться из-за границы. И это касается не только юношей, но и девушек. Это в свою очередь ведет к серьезным демографическим проблемам и усугублению ситуации на рынке труда.

Оценку ситуации в эфире украинского телевидения заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Кроме войны, по его словам, к желанию покинуть родину молодежь подталкивает и разница в оплате труда.

"На мой взгляд, 90% молодих людей, которые оказались за границей за кордоном, вряд ли вернутся... С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они поедут в Европу. И то, что сейчас девушки здесь будут получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать", – уверен Воскобойник.

Возвращение тех, кто оказались за границей, будет зависеть от развития экономики, от состояния событий на фронте. В частности Воскобойник считает, что завершение войны (или хотя бы активной ее фазы), большие инвестиции в экономику Украины будут побуждать развитие страны и подтолкнет молодежь возвращаться домой.

Следует учитывать, что возвращение украинцев, особенно молодых, является критическим для страны. Согласно последним опросам, только 43% украинских мигрантов рассматривают возможность возвращения на родину, тогда как в 2022 году таких было почти 75%.

Экономисты предостерегают, что украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если значительная часть выехавших граждан не вернется. Именно поэтому одна из главных задач государства – создать условия для возвращения: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса.

"Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому одна из главных задач – это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах, поддержке детей и стимулировании бизнеса", – рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс, Диляра Мустафаева.

Какими могут быть последствия разрешения на выезд 21-летним

Намерение украинских властей увеличить возрастной порог для выезда мужчин за границу до 22 лет сможет уменьшить темпы миграции юношей 16-17 лет. Кроме того, это снимает вопрос мобилизации 18-летних и снизит уровень напряжения в обществе.

"Увеличение возраста, до которого молодежь выезжать из Украины, до 22 лет сняло самый главный вопрос – что не будет мобилизации молодежи с 18 лет... Возможно, это может уменьшить объемы миграции из Украины молодых людей в возрасте 16-17 лет", – также отметил Воскобойник.

В то же время он не догадывается, почему именно на этом возрасте решила остановиться власть. Хотя и отметил, что это даст молодежи время, чтобы завершить обучение и отсрочить решение о выезде или не выезде из Украины.

"Самое главное – если сейчас выезжают молодые люди 16-17 лет, то мы фактически готовим для них возможность заранее на 4-5 лет остаться в Украине. Мы очень надеемся, что война рано или поздно закончится, и нужно вкладываться в инструменты, возможности, которые будут задерживать молодежь в Украине, чем потом пытаться их вернуть, когда они там получат образование, социализируются, найдут работу. Тогда возвращать их будет гораздо труднее", – добавил Василий Воскобойник.

При этом эксперт предположил, что ограничения на границе Украины могут быть усилены, если Россия усилит свои мобилизационные усилия. В частности, границы снова могут быть закрыты, а население начнут готовить к тотальному сопротивлению.

Воскобойник напомнил, что каждый украинец "несет бремя" войны. И на этом фоне фото украинцев, которые в это время отдыхают за границей, раскалывают общество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина будет способствовать возвращению граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной агрессии России, то есть после 24 февраля 2022 года. На это из государственного бюджета потратят 150 млн гривен.

