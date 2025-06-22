Нанесли врагу миллиарды долларов убытков: Сырский рассказал, сколько средств потеряла РФ

Украина нанесла России более $10 миллиардов убытков путем точечных ударов по военной инфраструктуре в 2025 году. Уничтожение стратегической авиации и ударов по промышленности существенно подрывают способность РФ продолжать войну.

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Об этом рассказал журналистам главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский. По его словам, операции DeepStrike, которые осуществляются в глубоком тылу РФ, имеют стратегический характер и направлены исключительно на военную инфраструктуру: объекты нефтепереработки, логистики, энергетики и транспорта.

С января по май 2025 года только прямые убытки России оцениваются в более $1,3 млрд, а косвенные потери, связанные с остановкой производства, дестабилизацией поставок и транспортных цепей, еще более чем в $9,5 млрд.

"Конечно, мы будем продолжать поражение по территории России по направлению DeepStrike. Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения – мы воюем и уничтожаем чисто военные объекты", – подчеркнул Сырский.

Он также подчеркнул чрезвычайную эффективность таких ударов, каждый потраченный доллар на операции наносит России потери на $15, это позволяет Украине достигать значительного результата с минимальными ресурсными затратами. Отдельно стоит упомянуть еще одну масштабную операцию – "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины под руководством председателя СБУ Василия Малюка.

Ее результатом стало уничтожение 34% стратегической авиации РФ на четырех военных аэродромах. Был поражен 41 самолет, среди которых стратегические носители крылатых ракет – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Общая стоимость уничтоженной техники оценивается в более чем $7 миллиардов.

По словам Малюка, это был один из самых сложных спецпроектов за всю историю СБУ – его подготовка длилась более полутора лет, а проведение состоялось одновременно в трех часовых поясах. Атаки дронов были направлены исключительно на военные объекты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Задачу уничтожить стратегическую авиацию поставил лично президент Владимир Зеленский.

"Это реальная демилитаризация РФ. Наши удары будут продолжаться, пока Россия терроризирует украинцев ракетами и "Шахедами", – подчеркнул Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная война и международные санкции грозят России далеко идущими последствиями, загоняя ее в рецессию. Страна-агрессор полностью исчерпала ресурсы, позволявшие ее разогретой военной экономике расти последние два года.

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