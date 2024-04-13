Найем заявил, что за защиту ТЭС отвечают их владельцы: госагенство установило защиту только на подстанциях "Укрэнерго"

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил о том, что его ведомство, специально созданное для защиты энергообъектов, не должно защищать ТЭС. Вместо этого они занимаются защитой распределительных подстанций "Укрэнерго". Также Найем отметил, что для защиты объектов от ракет (третий уровень защиты) не хватает средств.

Об этом Найем написал в своем Telegram -канале. "Мы работаем над защитой только распределительных подстанций "Укрэнерго". Это 22 наиболее критические подстанции основной сети компании в 14 областях, с напряжением 750 кВ и 330 кВ. Наша команда является заказчиком работ по строительству сооружений второго и третьего уровня защиты - от дронов и ракет", – написал он.

Во время последних массированных обстрелов подстанции, на которых построили защитные сооружения второго уровня, также подверглись ударам. Все оборудование, которое было защищено этими сооружениями, уцелело, заявил Найем. Однако он добавил, что если агентство поручат заниматься защитой ТЭС, они выполнят эту задачу.

"Что касается третьего уровня защиты, строительство этих сооружений недофинансировано и требует большего внимания со стороны правительства", – пояснил он. В то же время защищать ТЭС по словам Найема владельцы.

"По умолчанию это ответственность владельцев объектов – частных и государственных компаний. Таких как, например, "Центрэнерго", ДТЭК и другие. Кабинетом министров было принято специальное постановление № 1482, значительно упрощающее процедуры строительства защитных сооружений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора" , – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, пока в Украине не планируется повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать это нельзя – в первую очередь из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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