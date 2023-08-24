На пороге важных изменений: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара в сентябре

В конце августа курс наличного доллара в Украине будет находится на текущем уровне в 38-39 грн при колебаниях в 10-30 коп. А вот осенью на рынке ожидаются изменения, которые могут привести к курсу 37-40 грн/доллар.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: существует очень высокая вероятность того, что в начале осени "НБУ будет постепенно реализовывать собственную стратегию по либерализации". Что предполагает возврат к:

инфляционному таргетированию;

плавающему курсу валют.

"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал банкир.

Впрочем, признал Лесовой, нельзя исключать и вероятности определенных "курсовых качель" – когда ситуативно курс будет прыгать вверх или падать вниз. Однако, отметил он, даже если это и произойдет, то:

такие колебания не будут превышать 4-5%;

в дальнейшем курс обязательно будет возвращаться к объективному коридору.

"К такой ситуации следует отнестись философски: игроки рынка будут адаптироваться к новым реалиям, спрос и предложение вряд ли будут сбалансированными. Но ближе к концу месяца рынок полностью придет в себя: будет сформирован объективный курс, который будет отражать реальную экономическую ситуацию в стране и более-менее будет похож на курс в августе", – резюмировал банкир.

Какой курс сейчас

Утром 24 августа стоимость доллара в среднем составляла37,9/38,65 грн (покупка/продажа). За сутки курс повысился на 10 коп. в покупке и на 15 коп. в продаже.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличный доллар продавал ОТП Банк (по 38,25 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагал ПУМБ (39 грн).

Покупал наличные доллары по самой низкой цене ОТП Банк (36,9 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту было в Райффайзен Банке и ПУМБе (по 38 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же наличный доллар в Украине за последние дни заметно подорожал. Средний курс продажи в обменниках сместился в сторону 38,5 грн, а некоторые точки продают "бакс" и по 39 грн. Главной причиной колебаний стала подготовка рынка к отмене фиксированного курса доллара.

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