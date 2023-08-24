Курс доллара заметно изменился: банки установили новые цены на валюту

Курс наличного доллара в банках Украины заметно подрос. Утром в четверг, 24 августа, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,9/38,65 грн за доллар (покупка/продажа). За сутки курс повысился на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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За неделю, с прошлого четверга, наличный доллар в банках подорожал уже на 45-50 копеек, свидетельствуют данные специализированного портала. При этом традиционно курс наличной валюты сильно различается в зависимости от банка.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 24 августа продает ОТП Банк (по 38,25 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в ПУМБ (39 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене ОТП Банк (36,9 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в Райффайзен Банке и ПУМБе (по 38 грн за долл.).

Цены на доллар из таблицы могут отличаться от фактического курса в банках – там могут выставлять дополнительные комиссии.

Указанный карточный курс используется для проведения оплат в валюте (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

Просто так купить безналичную валюту в Украине нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 38,4 грн, средний курс продажи составляет 38,6 грн. Евро на валютном аукционе 24 августа продают по 41,75 грн, а покупают по 42,1 грн.

Почему курс доллара растет в Украине?

Главной причиной колебаний на валютном рынке в конце августа стала подготовка рынка к отмене фиксированного курса доллара, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Однако, по его словам, экономических предпосылок для кардинального изменения курсового коридора все же нет.

"Главным образом рынок ожидает возврата к плавающему курсу валют", – отметил Лесовой. Кроме того, вырос спрос на наличную валюту, а значит и ее цена.

Банкир предупреждает: колебания являются ситуативными. Поэтому он не советует украинцам массово скупать дорожающие доллары.

При этом, по его прогнозам, Украина может вернуться к плавающему курсу доллара уже в сентябре. Тогда на рынке возможна "курсовая качка": ситуативно курс будет идти вверх или падать вниз (но не более чем на 4-5% с обязательным возвращением в объективный коридор). Такая ситуация, по расчетам банкира, должна стабилизироваться примерно за месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий также считает, что сейчас разумным поведением для украинцев будет не скупать доллары. Впрочем, как и не продавать их в крупных масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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