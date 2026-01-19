На кону 90 млрд евро для Украины: стала известна дата ключевого голосования Европарламента

Европейский парламент переходит к принятию предоставления Украине важнейшего кредита в размере 90 млрд евро. Законодательный орган Евросоюза (ЕС) должен принять ряд решений по запуску программы Ukraine Support Loan 2026-2027 – начало может быть положено на пленарном заседании в Страсбурге 20 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента. Отмечается, что во вторник состоится ряд голосований, в частности относительно:

применения ускоренной процедуры для утверждения решения Совета ЕС об усиленном сотрудничестве 24 государств-членов (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) с целью предоставления Украине кредита, гарантированного заимствованиями ЕС и обеспеченного бюджетом ЕС;

об усиленном сотрудничестве 24 государств-членов (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) с целью предоставления Украине кредита, гарантированного заимствованиями ЕС и обеспеченного бюджетом ЕС; запуска Ukraine Support Loan на 2026 и 2027 годы;

на 2026 и 2027 годы; внесения поправок в программу Ukraine Facility.

В случае одобрения 21 января состоятся дебаты по принятым решениям, а на следующий день – окончательное голосование. Впрочем, ряд СМИ и политических обозревателей ранее сообщали, что голоса для этого есть.

Что предшествовало

На саммите Совета Евросоюза, который прошел 18-19 декабря, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит, не будут участвовать в программе), поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Это позволило им использовать в качестве гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом, однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС, поэтому заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Но важно отметить, что Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России. Проценты за пользование деньгами также покрывает ЕС. В случае, если РФ откажется платить за последствия войны, для погашения кредита могут быть использованы замороженные активы Кремля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, большую часть кредитных денег, которые будут выделены Украине, направят на закупку вооружений. Какие условия должно выполнить украинское правительство, читайте в материале на нашем сайте.

