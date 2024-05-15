На границе Украины и Польши возникли большие очереди: что происходит

На украинско-польской границе увеличился поток людей и транспорта на выезд из Украины. Накопление транспорта наблюдается сразу перед несколькими пунктами пропуска, а покинуть страну ежесуточно пытаются, в частности, около 25 тыс. человек.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Причины сложившейся ситуации не уточняются.

"Увеличился поток лиц и транспорта на украинско-польской границе на выезд из Украины В последние дни количество пропущенных через украинско-польскую границу ежесуточно составляет около 25 тыс. человек и более 5 тыс. единиц транспорта, – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: наибольшее накопление транспорта наблюдается сразу перед несколькими пунктами пропуска. В частности:

Шегини;

Устилуг;

Краковец;

Рава-Русская.

"Наименьший пассажиропоток наблюдается в Смильнице, Грушеве и Угриневе. В целях уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", – рассказали пограничники.

Деблокада границы с Польшей уже повлияла на экономику

В то же время, после разблокирования польско-украинской границы грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%. Это привело к пополнению государственного бюджета в 2,5 млрд грн.

Так, польские фермеры 29 апреля разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Возобновив движение грузовиков, хотя для машин с зерном действуют ограничения.

"Если во второй декаде апреля 2024 года средний объем перевозок составлял 13 тысяч тонн в сутки, то 28-29 апреля эта цифра выросла до 16 тысяч тонн", – отметил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что "только одна неделя без блокады границы из Польши принесла 2,5 млрд грн". При этом, по оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, убытки компаний из-за блокады границы составили по меньшей мере 24,8 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине опровергли заявление польского замминистра о прекращении аграрных переговоров с Украиной. По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, встречу 14 мая просто перенесли до момента, пока не будет назначен новый министр агрополитики в Украине вместо уже уволенного Николая Сольского.

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