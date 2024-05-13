В Польше заявили об отмене зерновых переговоров: в Украине опровергли слова замминистра

В Украине опровергли заявление польского замминистра о прекращении аграрных переговоров с Украиной. По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, встречу 14 мая просто перенесли до момента, пока не будет назначен новый министр агрополитики в Украине вместо уже уволенного Николая Сольского.

"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече. Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог эффективен", – цитирует Зварыча "Укринформ".

При этом ранее dziennik. pl, ссылаясь на слова заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака, писал, что Польша отменила очередной раунд переговоров с Украиной об агарном импорте и блокаде границы из-за коррупционного скандала с Сольским.

"Переговоры прерваны из-за того, что некоторых их (украинских. – Ред.) представителей обвинили в коррупции … Этот вопрос должен быть прояснен. Мы планировали еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены", – цитировало издание чиновника.

Напомним, 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Николаю Сольскому в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другим участком на еще 190 миллионов гривен. После этого 25 апреля он подал заявление об отставке, а 9 мая его уволила Верховная Рада.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля установил меру пресечения для обоих должностных лиц по этому делу: Сольского отправил под стражу до 24 июня с возможностью внесения залога в размере 75,7 миллиона гривен, а Дмитрасевича задержал до 7 июля с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Сольский уже уволился под залог.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр АПК Николай Сольский обвинил Национальную академию аграрных наук (НААН) в теневой аренде 400 тыс. га земли. Такое заявление он сделал после получения подозрения от НАБУ за организацию приватизации земли Академии с использованием, как считают правоохранители, незаконной схемы.

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