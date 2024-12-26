На границе Украины и Польши могут снова возникнуть очереди: названы "проблемные" даты

Пока очередей на украинско-польской границе нет, но ближе к Новому году (29 – 31 декабря) пассажиропоток может существенно возрасти. Чтобы избежать задержек, следует планировать поездки заранее и следить за обновлениями.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ). Во Львовской области пассажиропоток через украинско-польскую границу значительно уменьшился после предрождественского наплыва.

По состоянию на 25 декабря пограничники не фиксируют очереди на пунктах пропуска – транспортные средства и граждане свободно пересекают границу как на въезд, так и на выезд. В течение 24-25 декабря на украинско-польской границе было оформлено:

61 770 граждан;

9633 транспортных средства.

Статистика свидетельствует о преимуществе въезда над выездом. Это может быть связано с возвращением украинцев домой на праздники после временного пребывания за границей. После наплыва перед Рождеством, когда количество желающих пересечь границу выросло на 25%, ситуация стабилизировалась. На пунктах пропуска нет очередей, что значительно облегчает путешествия для граждан.

Когда снова возможны очереди

Несмотря на текущее снижение пассажиропотока, пограничники прогнозируют возможное увеличение активности ближе к Новому году. Основными факторами, которые могут вызвать очереди, являются:

наплыв граждан, которые возвращаются в Украину на празднование;

а активность тех, кто отправляется за границу перед праздниками или планирует зимние путешествия;

погодные условия: зимой ухудшение погоды может замедлить процесс пересечения границы.

"В канун Нового года пассажиропоток традиционно увеличивается", - отмечают представители ГНСУ. Чтобы избежать задержек при пересечении границы, гражданам рекомендуется:

проверять ситуацию на пунктах пропуска в реальном времени через официальные каналы ГНСУ, в частности, Telegram или Facebook;

планировать поездки с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока ближе к праздничным датам;

использовать меньшие и менее загруженные пункты пропуска, если это возможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, аграрии Молдовы готовы перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной из-за импорта сельскохозяйственной продукции из нашей страны. Они требуют продлить эмбарго на импорт украинских зерновых.

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