На границе Украины и Польши ожидаются очереди: в ГПСУ рассказали, когда это может произойти

Пассажиропоток на украинско-польской границе снизился, но уже в первую неделю января ожидается его рост, что может повлечь за собой возврат очередей.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Ситуация на пунктах пропуска между Украиной и Польшей стабильная, однако наблюдается снижение пассажиропотока.

Это может измениться уже в первые недели нового года, когда традиционно растет количество пересечений границы по окончании праздничных каникул и с возвращением граждан к работе и обучению. Для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска:

увеличено количество пограничных нарядов;

активно информируют граждан о состоянии очередей в Telegram и Viber-каналах.

Несмотря на это, пограничники отмечают важность заблаговременного планирования путешествий, ведь рост пассажиропотока ожидается уже в ближайшее время.

В то время как украинско-польская граница рискует вернуться к проблеме очередей, напряжение растет и на молдавском направлении. Аграрии Молдовы заявили о готовности перекрыть все пропускные пункты и железнодорожные пути на границе с Украиной из-за импорта нашей сельскохозяйственной продукции. Причиной такого решения является истечение срока действия ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур 31 декабря.

Фермеры требуют продолжить эмбарго , опасаясь негативного влияния украинской продукции на местную экономику;

, опасаясь негативного влияния украинской продукции на местную экономику; в случае непринятия решения правительством Молдовы, фермеры готовы начать масштабные акции протеста, парализующие границу.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря, в последний день 2024 года, Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы в период военного положения. Они коснутся отдельных категорий мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

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