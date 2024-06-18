На энергетику Украины дадут 1 млрд долларов: средства "собрали" за неделю

За последнюю неделю, после 10 июня 2024 года, международные партнеры Украины объявили о поддержке украинской энергосистемы около 1 млрд долл. Больше всего поступлений ожидается от США – суммарно 824 млн долл.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 18 июня. Так, по его словам, в объявленный за последнюю неделю пакет поддержки для украинской энергосистемы вошли:

500 млн долл. от США через USAID;

через USAID; 324 млн долл. от США – средства из уже утвержденной помощи, перенаправленные на восстановление энергетической инфраструктуры;

– средства из уже утвержденной помощи, перенаправленные на восстановление энергетической инфраструктуры; 74 млн долл. от Норвегии , часть этих денег пойдет на ремонты энергообъектов в Харькове и области;

, часть этих денег пойдет на ремонты энергообъектов в Харькове и области; 14,5 млн долл. от Канады.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в июне-2024 Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility – рекордной программы помощи и от ЕС. Кроме того, после утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидается выделение еще 2,2 млрд долларов.

"С начала года Украина уже привлекла 11,8 млрд долл. внешнего финансирования. Рассчитываем, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной", – подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее объяснил: 50 млрд долларов, которые Украина получит от стран G7 ("Большой семерки") фактически спасли страну от финансовой пропасти, в которой она могла оказаться в 2025 году. Ведь на момент принятия решения для успешного прохождения следующего года Украине не хватало 10-15 млрд долларов. Дело в том, что на 2025 год Украина имела:

около 3 млрд долларов финансирования от МВФ;

12,5 млрд евро от ЕС;

"по пару миллиардов от остальных государств" – причем без четких договоренностей.

"А потребность на внешнее финансирование – где-то 32-35 млрд долларов. И вот эту разницу в 10-15 млрд долларов было до сих пор покрывать нечем. А сейчас есть. Это решение нас просто спасло от финансовой пропасти в следующем году", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать кредит Украине от стран G7, по сути, будет Россия. Кредиторы будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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