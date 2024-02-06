На что Украина направит 50 млрд евро помощи от ЕС: Жолнович ответила

Финансовая помощь Украине от Европейского Союза (ЕС) в размере 50 млрд евро будет направлена, в частности, и на социальную сферу. Денежные средства будут выделены на социальные выплаты гражданам. Страна будет получать сумму в течение 4 лет.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире "Завтрак с 1+1". По словам главы министерства, помощь от ЕС позволяет Украине планировать и своевременно выплачивать социальную помощь самым уязвимым гражданам.

Речь идет о предоставлении выплат пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, малоимущим и т.д.

"У нас будет возможность покрывать все то, что мы вложили в наш бюджет, полностью, спокойно и планомерно. Все расходы – малообеспеченные семьи и внутренне-перемещенные лица (ВПЛ), многодетные семьи, а также доплаты к пенсиям, государство доплачивает чернобыльцам, шахтерам. Поэтому все эти расходы покрываются за счет международных партнеров", – сказала Жолнович.

Напомним, первые средства от Евросоюза в правительстве рассчитывают получить уже в марте 2024 года. 50 млрд евро должно поступить в рамках программы Ukraine Facility.

Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине пенсионеры-переселенцы должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсии не прошедшим идентификацию будут выплачиваться только до конца марта.

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