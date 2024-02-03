Пенсии заберут у тех, кто не пройдет идентификацию: кого это коснется

В Украине пенсионеры-переселенцы должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсии не прошедшим идентификацию будут выплачиваться только до конца марта.

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Об этом сообщает издание "На пенсии". По данным ПФУ, идентификацию должны пройти только пенсионеры, которым:

выдали справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года и выплачивают пенсию через Ощадбанк;

остановлены выплаты пенсий.

Идентификацию можно пройти: в отделении Пенсионного фонда, в отделении Ощадбанка, электронном кабинете ПФУ, посредством видеосвязи, в зарубежном дипломатическом учреждении.

Если пенсионер будет идентифицирован, его выплаты будут накапливаться на счете, пока процедура не будет пройдена. Записаться на процедуру видеоидентификации можно на веб-портале ПФУ. Для этого нужно сделать следующее:

Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда. Перейти на вкладку Идентификация в режиме видеоконференции Заполните все обязательные поля в форме. Указать вид требуемой вам услуги. Выбрать способ прохождения видеоидентификации. Дать согласие на передачу данных. Подать заявление.

Отметим, что для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными деньгами в Украине.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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