"Мы не можем платить эти деньги просто так": Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные минералы на $500 млрд

Украина готова предоставить США редкоземельные минералы на сумму $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь. Однако реализация этого соглашения будет зависеть от политических обстоятельств и переговоров между Киевом и Вашингтоном.

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Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты должны получить доступ к украинским природным ресурсам независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией.

"У них очень ценные земли с точки зрения почвы, нефти, газа и так далее. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов на помощь Украине. Они могут заключить соглашение, могут не заключить, могут когда-то стать Россией, а могут и нет. Но у нас будут все эти деньги. мы не чувствовали себя дураками. Иначе мы дураки. Я сказал им, что мы должны что-то получить.

Бывший президент также подчеркнул, что предоставление помощи Украине без какой-либо компенсации со стороны Киева было бы опрометчивым шагом со стороны США. Это не первое заявление Трампа о возможности получения американскими компаниями доступа к украинским ресурсам.

Еще в начале февраля он сообщил The New York Post, что планирует заключить сделку на сумму $500 млн о добыче редкоземельных металлов и природного газа в Украине. По его словам, эта договоренность станет частью более масштабного соглашения по гарантиям безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны.

Ранее Трамп не раз высказывал идею, что любая финансовая или военная поддержка США должна сопровождаться экономическими выгодами для Вашингтона. Такой подход является логическим продолжением его политики "Америка прежде всего" (America First), которую он продвигал еще во время своего президентского срока.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Трампа, отметил, что Киев готов сотрудничать с международными партнерами по разработке своих ресурсов. Он подчеркнул, что любое соглашение будет заключено с теми, кто помогает Украине в ее борьбе за независимость.

"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с партнерами, которые помогают защитить Украину. И это совершенно справедливо", – заявил Зеленский. Украинские власти не подтвердили информацию об уже заключенной договоренности на $500 млрд, однако эта тема остается актуальной, учитывая стратегическую важность редкоземельных минералов.

Что такое редкоземельные минералы и почему они важны?

Редкоземельные минералы – это группа 17 химических элементов, широко используемых в современных технологиях. Они критически важны для производства электроники, батарей, военной техники и альтернативных источников энергии. Важнейшими из них являются:

Неодим (Nd) – используется в производстве магнитов для электродвигателей и генераторов;

Европей (Eu) – применяется в лазерных разработках и экранах;

– применяется в лазерных разработках и экранах; Тербий (Tb) и Диспрозий (Dy) – необходимы для создания мощных магнитов в двигателях электромобилей;

– необходимы для создания мощных магнитов в двигателях электромобилей; Лантан (La) и Церий (Ce) используются в каталитических нейтрализаторах и стеклокерамике.

Большинство редкоземельных минералов в мире добывается в Китае, что дает Пекину стратегическое преимущество. Именно поэтому США заинтересованы в диверсификации поставок этих ресурсов и рассматривают Украину как потенциального поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина должна провести ревизию недр, чтобы вернуть незаконно присвоенные месторождения и сделать их доступными для привлечения иностранных инвесторов. Для этого необходимо провести аудит, вернуть ресурсы в собственность государства и создать прозрачные условия для их дальнейшего использования.

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