"Все перспективные месторождения давно розданы": Гетманцев предложил масштабную ревизию недр в Украине

Украина должна провести ревизию недр, чтобы вернуть незаконно присвоенные месторождения и сделать их доступными для привлечения иностранных инвесторов. Для этого необходимо провести аудит, вернуть ресурсы в собственность государства и создать прозрачные условия для их дальнейшего использования.

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Об этом рассказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, за последние 30 лет большинство коммерчески привлекательных месторождений оказались в руках "уважаемых лиц", что фактически лишило государство возможности привлекать новых инвесторов.

"Чтобы выдать разрешение на разработку недр, государство должно иметь такие ресурсы в своем распоряжении. Однако все перспективные месторождения давно розданы, привлечение инвесторов оказалось под угрозой", – отметил Гетманцев.

Важность этого вопроса возросла в условиях войны, когда Украина ищет новые источники доходов и возможности экономического развития, отметил нардеп. Прозрачная система управления природными ресурсами может значительно повысить уровень иностранных инвестиций, в том числе из США, которые уже выражали интерес к сотрудничеству в добыче полезных ископаемых.

Гетманцев обращает внимание на то, что незаконное присвоение недр стало одной из самых масштабных теневых схем, действовавших десятилетиями в Украине. "Не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что они получили их практически безвозмездно", - отмечает он.

Ярким примером такого захвата ресурсов, по словам нардепа, является беглый экс-министр Николай Злочевский, который продолжает получатьзначительные доходы от украинских месторождений, находясь за границей."Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь воровство недр – дело "чести" каждого уважающего себя олигарха прошлых времен", – подчеркивает Гетманцев.

Ключевым шагом в процессе ревизии должен стать полный аудит месторождений полезных ископаемых. Гетманцев отмечает, что возвращение незаконно присвоенных недр народа Украины – это вопрос не только экономического развития, но и справедливости. После проведения аудита и возврата ресурсов в государственную собственность Украина сможет открыто предлагать иностранным партнерам возможность их разработки на справедливых условиях.

"Передача ресурсов на разработку инвесторам возможна только после их возвращения в государственную собственность. Это должен быть прозрачный процесс без льгот, с четкими гарантиями выгодного распределения доходов и последующей переработки в Украине", – отмечает политик.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил интерес США к добыче редкоземельных металлов в Украине. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассматривать сотрудничество в этом направлении в обмен на гарантии безопасности для Украины.

Зеленский также подчеркнул, что Украина открыта для инвестиций в эту сферу, ведь речь идет о стратегически важных ресурсах – уран, литий, титан."Это было пунктом плана победы. Важно, чтобы эти ресурсы не добрались России. Поэтому президент предлагал, чтобы они использовались исключительно с ключевыми партнерами", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия на оккупированных территориях захватила полезные ископаемые и редкоземельные металлы на триллионы долларов. В то же время, Украина все еще остается на первом месте по запасам месторождений урана и титана.

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