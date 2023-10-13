МВФ зафиксировал три экономических достижения Украины: Георгиева перечислила успехи

Международный валютный фонд (МВФ) в ходе второго пересмотра рекордной 15-миллиардной программы финансирования отметил три важных достижения Украины. В частности, они касаются возобновления экономического роста и заметного снижения инфляции.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Марракеше (Марокко). Так, во время своей речи Георгиева выделила такие успехи Украины:

Возобновление экономического роста

МВФ рассчитывает на рост ВВП Украины по итогам 2023 года. По расчетам Фонда этому году повышение ожидается на 2%, а в 2024-м – уже на 3,2%. До этого МВФ ожидал роста ВВП не более, чем на 1%, ведь в 2022 году экономика Украины обвалилась на 29,1%.

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Существенное замедление инфляции

Темпы роста потребительских цен вернулись к однозначному показателю (то есть менее 10%). Так, по итогам сентября-2023 годовая инфляция в Украине составила 7,1% и вышла на минимум с января-2021. Для сравнения, в Польше, где не ведутся боевые действия годовой рост цен по состоянию на сентябрь составил 8,2%.

Высокие показатели международных (золотовалютных) резервов

Несмотря на то, что ЗВР Украины за сентябрь сократились на 1,7%, они составляют $39,7 млрд, то есть продолжают находиться на близких к историческому рекорду уровнях. Рекордный уровень, напомним, был достигнут в августе-2023. Он составил 41,7 млрд долл.

Как прокомментировал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), сейчас для Украины крайне важно иметь предполагаемое финансирование со стороны МВФ. Дело в том, что сейчас наблюдается неопределенность относительно перспектив поддержки со стороны США, а также попытки одного из европейских государств заблокировать или уменьшить размер помощи ЕС, подчеркнул нардеп.

Кроме того, он напомнил, что на финансирование МВФ завязано множество других программ. "Тем более что реформы, которые мы реализуем в рамках Меморандума с МВФ – это действительно не "для них", а в интересах Украины, и помогают приблизить наше общее европейское будущее", – объяснил Гетманцев.

Напомним, второй пересмотр программы МВФ предшествует выделению третьего транша. Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в начале апреля. Второй транш на $890 млн был перечислен в июле. В целом действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и предусматривает выделение около $15,6 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее были названы 5 проблемных пунктов из программы МВФ для Украины. По словам специалистов, именно от их оценки Фондом зависит грядущий пересмотр программы.

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