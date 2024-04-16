МВФ расширяется: вторая по богатству страна мира станет новым членом организации

Лихтенштейн – вторая по богатству страна в мире из расчета ВВП на душу населения – собирается стать новым 191-м членом Международного валютного фонда (МВФ). Княжество выполнило все условия для вступления в международную организацию.

Об этом сообщило правительство Лихтенштейна 16 апреля, приняв соответствующий доклад и одобрив заявку страны на вступление в МВФ. Переговоры о членстве Лихтенштейна в МВФ продолжались с осени 2022 года.

Исполнительный совет и Совет управляющих МВФ одобрили членство Лихтенштейна подавляющим большинством голосов в марте и апреле 2024 года соответственно. "Все требования для вступления Лихтенштейна выполнены", – заявили в правительстве.

Власти Лихтенштейна отмечают, что вступление страны в МВФ поможет "укрепить репутацию и видимость бизнеса". Кроме того, княжество хочет закрепиться в роли международного финансового центра.

"МВФ регулярно попадает в заголовки газет из-за того, что спасает правительства, испытывающие нехватку средств Но Лихтенштейн вряд ли обратится за финансовой помощью", – отмечают аналитики Bloomberg.

Дело в том, что согласно подсчетам Всемирного банка, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в 2021 году (это последние данные) составил $198 тыс. Это стало вторым по величине показателем в мире после Монако. В 2022 году профицит бюджета Лихтенштейна составил 2,7% от ВВП.

Кроме того, Лихтенштейн является "местом прописки" для многих частных трастов и финансовых учреждений, которые извлекают выгоду из низких налогов и дискретных услуг. На финансовую отрасль приходится более пятой части экономики княжества.

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