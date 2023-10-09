Другого выхода у Украины нет: страну ждет три этапа, без резкого восстановления балансировать будет невозможно

Украина потеряла львиную долю своего ВВП, часть производства, инфраструктуре нанесен ущерб на сотни миллиардов долларов. Кроме того, из страны выехали миллионы человек. Несмотря на сложную ситуацию, восстановление уже постепенно происходит.

В ближайшие годы у Украины есть только один вариант – увеличивать свой ВВП темпами около 7% ВВП в год, другого выхода нет. Иначе не удастся балансировать бюджет, расходная часть которого значительно выросла.

Эксперты Центра экономического восстановления (ЦЭВ) проанализировали опыт других стран, изучили ситуацию в экономике и пришли к выводу: уже к 2032-му ВВП Украины может составить 280 млрд долларов (до полномасштабной войны было около 200 млрд долларов). О том, как это достичь и почему нет другого варианта, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Миграция, падение экономики и последствия войны: что показало исследование

ЦЭВ оценил миграцию внутри страны с помощью данных потребления и ночному свету. Конечно, это приблизительная статистика, однако точных цифр нет (и их невозможно получить без переписи населения). За расчет брались данные за первую половину прошлого года, поэтому на данный момент статистика может быть другой. Больше всего население сократилось:

в Киевской области (на 32%);

в Киеве (на 19%);

в Харьковской области (на 16%).

Что интересно, в первой половине 2022-го также сократилось население и Львовской области (на 10%). После ситуация изменилась. Больше всего переселенцев переехало в Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую области. В Киев вернулись 2/3 местных жителей, в Харьков – около миллиона горожан.

Ориентировочно около 6 млн украинцев находятся за границей (беженцы). Украина потеряла 22% своей рабочей силы. А это главный ресурс для любого государства. При этом, даже в период полномасштабной войны после деоккупации территорий происходит ощутимое восстановление.

Около 53% территорий, которые РФ оккупировала после февраля 2022-го, удалось освободить. На этой территории свою работу возобновило 14 тыс. предприятий. В Киевской области из 27 поврежденных объектов удалось восстановить почти 10 тыс. Были проблемы с координацией восстановления со стороны государства. Госагенство по вопросам реконструкции и развития инфраструктуры создали только в январе 2023-го. Темпы восстановления замедляются из-за заминирования. Кроме того, примерно на 20-30% замедлилась хозяйственная деятельность предприятий в 2022-м из-за отключения тока.

Украина потеряла в 2022-м 29,1% своего ВВП, а в 2023-м рост составит всего около 2,9%. Однако, уже к 2032-м, если закончится война и удастся реализовать реформы, ВВП может удвоиться и составить 280 млрд долларов.

Как будет восстанавливаться экономика и к чему готовиться

Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025-го. Это период финансирования острых социально-экономических заморочек. С 2026-го по 2030-й ожидается этап "постепенного развития", который связан с увеличением объемов поступления инвестиций, развитием производства и повышением производительности труда . "Быстрое развитие" возможно в 2031-2032 гг., этот период связан с полной интеграцией Украины в ЕС.

Другого варианта, помимо роста темпов около 7% ВВП в год, у Украины нет, рассказывает OBOZREVATEL руководитель Центра экономического восстановления, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап. В ходе исследования эксперты сочли: чтобы обеспечивать потребности страны, необходимо увеличивать ВВП на указанный уровень ежегодно. До полномасштабной войны при расходах около 70 млрд долларов ВВП составлял около 200 млрд долларов. Это позволяло балансировать бюджет Украины.

После начала полномасштабной войны издержки резко возросли, а ВВП сократился. Но даже после завершения войны Украина все еще будет вынуждена тратить на оборону значительно больше, чем было до февраля 2022-го, кроме того, должны расти социальные расходы на ветеранов, медицину, восстановление.

Для понимания стоимость восстановления может составлять около 500 млрд долларов. "Мы изучили опыт других стран для того, чтобы понять, какую международную поддержку можно получить. Реальным кажется финансирование на уровне 60% ВВП в течение 2,5 лет. Это цифра, которую мы получили по результату анализа ситуации с Ливаном, Коста-Рикой, Европой (план Маршалла.) Есть еще частный сектор, который, как мы надеемся, должен обеспечить 15 млрд долларов прямых инвестиций в год. Но есть еще расходы на восстановление, которые могут быть сугубо государственными", – отмечает Криволап.

Поэтому ожидать значительного уменьшения расходов после войны не стоит. Хорошая новость: экономический рост, который позволит балансировать послевоенные расходы, вполне вероятен. Правда, следует учитывать низкую базу для роста.

Одно из главных условий – повышать индекс сложности экономики. Проще говоря, Украина должна экспортировать не сырьевую, а обработанную, готовую продукцию. По расчетам ЦЭВ стране не будет хватать около 3,5 млн. работников. Поэтому повышать ВВП необходимо будет за счет увеличения эффективности труда, а не посредством роста объемов продаж сырья. А это инвестиции и создание готовой продукции.

У Украины большой потенциал. Задача состоит в том, чтобы заставить местные и иностранные фирмы больше инвестировать. В этом также могут помочь партнеры: по меньшей мере, предоставить возможность страховать свои риски тем компаниям, которые будут инвестировать в Украину.