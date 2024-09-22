НДС могут повыситься в 2025 году: Підласа рассказала, при каких условиях это произойдет

МВФ требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, уже согласованного с фондом. Основные расходы бюджета направлены на оборону и обслуживание долга, а правительство сталкивается с вызовом финансовой устойчивости в условиях войны.

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Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в авторской колонке. Украина готовится к очередному бюджетному году, и бюджет 2025 года, как ожидается, будет еще более сложным и требовательным, чем предыдущие.

Основные вызовы, с которыми сталкивается страна, состоят в продолжении войны, увеличении оборонных расходов, росте государственного долга и необходимости привлечения значительных внешних и внутренних ресурсов для покрытия бюджетного дефицита. Одним из главных инструментов для стабилизации экономики может стать увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) по требованию Международного валютного фонда (МВФ).

Как отметила Подласа, МВФ выставил четкое условие: в случае роста расходов без соответствующего роста доходов в 2025 году Украина будет вынуждена повысить НДС на 2 процентных пункта. Это решение возникает из-за необходимости сохранить финансовую стабильность и избежать чрезмерного бюджетного дефицита, который может угрожать экономической устойчивости страны.

Несмотря на то, что бюджет 2025 уже согласован с МВФ, в случае дополнительных расходов этот международный партнер Украины требует повышения НДС как инструмента для обеспечения дополнительных доходов. И хотя некоторые народные депутаты готовы добровольно пойти на этот шаг, страна уже сталкивается с рядом других финансовых проблем.

Учитывая продолжающуюся войну, основная часть государственных расходов направляется на оборону и безопасность. В 2025 году планируется выделить 2,2 трлн грн на нужды войска, что превысит фактические расходы в 2024 году. Основная часть средств – 55%, или 1,2 трлн грн – будет израсходована на денежное довольствие военнослужащих. Кроме того, 737 млрд. грн. пойдут на закупку оружия и военной техники, включая почти 47 млрд. грн. на закупку дронов.

Эти издержки исторические по своему объему и отражают приоритетность военной сферы в условиях войны. Украинское правительство делает все возможное, чтобы обеспечить армию необходимыми ресурсами для ведения войны в течение всего 2025 года, хотя и не исключает рисков, связанных с возможными форс-мажорными обстоятельствами, в частности, задержками военной помощи от международных партнеров.

Одним из главных вызовов бюджета 2025 года является рост расходов на обслуживание государственного долга, которые увеличатся на 108 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Этот факт свидетельствует о новой реальности для Украины – страна живет в долг, и этот долг продолжает расти.

Для покрытия невоенных расходов в 2025 году Украина планирует ссудить почти 37 млрд долларов на международном рынке и 579 млрд грн – на внутреннем. При этом из необходимых 38,4 млрд долларов международного финансирования Украина уже имеет подтвержденных лишь около 15 млрд долларов, а остальные – более 23 млрд долларов – необходимо найти и одолжить.

В частности, одним из потенциальных источников покрытия дефицита бюджета есть замороженные российские активы. Украина надеется на получение доступа к 50 млрд долларов из этих активов, однако механизм их предоставления до сих пор не определен.

Одной из самых больших жертв бюджетной балансировки является социальная сфера. Расходы на Пенсионный фонд сокращаются на 34 млрд. грн. Это сокращение объясняется увеличением поступлений в Пенсионный фонд от ЕСВ, которые государство платит за военнослужащих. Впервые за более чем 20 лет Пенсионный фонд может стать бездефицитным.

Кроме того, правительство планирует изменить систему выплат пенсий военным пенсионерам, включив их в солидарную систему, и увеличить максимальный предел зарплаты, с которой уплачивается ЕСВ, что станет дополнительным источником поступлений. Правительство также сократило программу поддержки украинцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, почти на 8 млрд грн. Это решение было обусловлено недоиспользованием средств благодаря повышению адресности помощи, что позволило лучше направлять ресурсы тем, кто действительно в них нуждается.

Отдельной проблемой является вопрос капитальных расходов. Правительство решило централизовать управление публичными инвестиционными проектами, что может повысить их эффективность и приоритизацию. Однако одним из самых противоречивых решений является восстановление Государственного дорожного фонда с бюджетом в 43,2 млрд. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине "ресурсный" законопроект 11416-д (принят только в первом чтении, впереди - второе чтение) предусматривает введение военного сбора для ФЛП. Кроме того, растет и ставка налога.

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