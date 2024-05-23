Мошенники в Украине освоили схему с "отключениями света": как уберечься от злоумышленников

Киберполиция и Министерство энергетики призывают украинцев получать информацию об отключении света исключительно из официальных источников во избежание фейковых ресурсов, которые могут распространять дезинформацию и похищать конфиденциальные данные. Злоумышленники активно создают фейковые сайты и боты, чтобы использовать проблемы с энергоснабжением в свою пользу, похищая учетные записи у пользователей.

Об этом сообщил Департамент киберполиции. Злоумышленники активно используют кризисные ситуации, создавая фейковые ресурсы для распространения дезинформации, выманивания конфиденциальных данных граждан и присвоения их сбережений.

Одним из таких примеров является деятельность группы злоумышленников, разоблаченных киберполицией в прошлом году. Они во время блекаутов создавали фейковые телеграммы, которые имитировали официальные боты энергетических компаний. С помощью этих ботов злоумышленники похищали аккаунты пользователей и использовали их в мошеннических схемах.

Чтобы избежать попадания на фейковые ресурсы, получайте и информацию о плановых отключениях электроэнергии из официальных источников. Ознакомиться с графиками отключений и списками поставщиков по областям Украины можно на следующих ресурсах:

сайт Министерства энергетики Украины: https://mev.gov.ua/storinka/ye-svitlo ;

сайты операторов распределительных сетей

Как защититься от мошенников

Для того чтобы не попасть на "крючок" мошенников, следует следовать нескольким советам. А именно:

не доверяйте сторонним ресурсам: посещайте только официальные сайты государственных органов и операторов распределительных сетей;

и операторов распределительных сетей; не переходите по ссылкам из незнакомых источников: мошенники могут использовать фейковые ссылки для выманивания ваших данных;

проверяйте информацию: всегда проверяйте полученную информацию из нескольких официальных источников;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 90% случаев мошенничества с банковскими картами в Украине связано с тем, что жертвы тем или иным способом разглашают аферистам персональные данные. В список наиболее распространенных схем попали связанные с интернет-торговлей и получением "призов", а также изготовление дубликатов SIM-карт.

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