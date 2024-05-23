Мошенники в Украине освоили схему с "отключениями света": как уберечься от злоумышленников
Киберполиция и Министерство энергетики призывают украинцев получать информацию об отключении света исключительно из официальных источников во избежание фейковых ресурсов, которые могут распространять дезинформацию и похищать конфиденциальные данные. Злоумышленники активно создают фейковые сайты и боты, чтобы использовать проблемы с энергоснабжением в свою пользу, похищая учетные записи у пользователей.
Об этом сообщил Департамент киберполиции. Злоумышленники активно используют кризисные ситуации, создавая фейковые ресурсы для распространения дезинформации, выманивания конфиденциальных данных граждан и присвоения их сбережений.
Одним из таких примеров является деятельность группы злоумышленников, разоблаченных киберполицией в прошлом году. Они во время блекаутов создавали фейковые телеграммы, которые имитировали официальные боты энергетических компаний. С помощью этих ботов злоумышленники похищали аккаунты пользователей и использовали их в мошеннических схемах.
Чтобы избежать попадания на фейковые ресурсы, получайте и информацию о плановых отключениях электроэнергии из официальных источников. Ознакомиться с графиками отключений и списками поставщиков по областям Украины можно на следующих ресурсах:
- сайт Министерства энергетики Украины: https://mev.gov.ua/storinka/ye-svitlo ;
- сайты операторов распределительных сетей
Как защититься от мошенников
Для того чтобы не попасть на "крючок" мошенников, следует следовать нескольким советам. А именно:
- не доверяйте сторонним ресурсам: посещайте только официальные сайты государственных органов и операторов распределительных сетей;
- не переходите по ссылкам из незнакомых источников: мошенники могут использовать фейковые ссылки для выманивания ваших данных;
- проверяйте информацию: всегда проверяйте полученную информацию из нескольких официальных источников;
Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 90% случаев мошенничества с банковскими картами в Украине связано с тем, что жертвы тем или иным способом разглашают аферистам персональные данные. В список наиболее распространенных схем попали связанные с интернет-торговлей и получением "призов", а также изготовление дубликатов SIM-карт.
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