Молдова отказалась платить России "несуществующий" долг за газ: в РФ ожидаемо начали угрожать

Молдова отказалась уплачивать России т.н. исторический долг за газ, который оценивается в около 700 млн долларов, но большая часть которого, по словам местных властей, не подтверждена. Так, премьер-министр страны назвал этот долг несуществующим, а потому, по его словам, ни власти страны, ни ее граждане платить не должны. В России же в ответ на это заговорили о необходимости прекращения поставок газа разным странам в долг.

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"Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдова не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", – заявил глава Кабина Молдовы Дорин Речан, передает Newsmaker.

В то же время, отмечается, по словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, "большая часть долга не подтверждена или не исполнима". Однако даже с учетом этого Молдова предлагает "Газпрому" 8,6 млн долларов "для урегулирования вопроса".

Более того, отметил он, аудиторы исторической задолженности пришли к выводу, что Moldovagaz имеет право предъявить "Газпрому" свои финансовые требования. В частности:

по части оплаты транзита газа;

по поводу обязательства по поставке объемов газа Молдове.

"Если вы помните, "Газпром" в прошлом году безосновательно сократил объем поставок в Молдову", — пояснил Парликов.

Что сказали в России

В России же уже отреагировали на заявления властей Молдовы. И начали обсуждать возможность прекращения поставок газа в любые страны взаймы.

"Если отсроченные платежи не выполняются, нужно прекращать поставки газа. К сожалению, некоторые страны считают, что они могут себе позволить не платить", – сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%. Причина – сокращение экспорта в ЕС.

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