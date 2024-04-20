Модель экономического бронирования нарушает основополагающие принципы конституции, – юрист

Правительство пытается найти механизм, позволяющий бизнесу бронировать работников в зависимости от уплаты определенной суммы средств посредством налога или сбора. Но механизм этой схемы пока неясен, а сам подход дискриминационный и нарушает права граждан, пишет адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

Напомним: согласно предложенной модели, в качестве оснований для бронирования предлагается установить: отсутствие у предприятия или ФЛП налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тыс. грн/месяц.

"Механизм реализации бронирования не совсем ясен. Во-первых, в предложенном алгоритме не ясна роль Генерального штаба ВСУ, ведь о его полномочиях или роли ничего не указано. Во-вторых, непонятно, что такое "онлайн-проверка личности забронированного". Также не объяснены сроки предложенного бронирования: это будет бронирование на 6 месяцев, или все время, пока соответствующий сбор будет уплачиваться за забронированное лицо?", - указывает юрист.

Он напомнил, что предыдущие попытки реализовать подобную модель бронирования уже были отклонены с аргументацией, что подобные имущественные цензы могут лишь порождать дискриминацию граждан Украины и фактически разделить граждан на тех, "за кого могут заплатить и забронировать", и тех, за кого работодатель не оплатит.

"В данном контексте стоит упоминание положения ст. 24 Конституции Украины, которая гарантирует равенство всех людей в их правах и свободах и означает потребность в обеспечении для них равных юридических возможностей как материального, так и процессуального характера для реализации одинаковых по содержанию и объему прав и свобод. Предложенный механизм бронирования – это создание определенных привилегий именно по имущественному положению определенного лица (забронированного) и его работодателя. Да, этот режим бронирования может дать дополнительные поступления в бюджет. Но это не значит, что экономическая целесообразность может посягать на основополагающие принципы равенства всех лиц перед законом", – резюмировал адвокат.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо.

В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц - что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает непонимание в обществе.