Министры Украины и Польши провели переговоры по зерну: Сольский раскрыл детали и рассказал, что дальше

Министр агрополитики Украины Николай Сольский провел переговоры по зерновому вопросу с польским коллегой Робертом Телусом, уже запланирован следующий разговор. По итогам диалога Сольский призвал решать зерновой конфликт исключительно в плоскости экономики и "не входить за рамки".

Во время диалога стороны обсудили детали предложения Украины по механизму контроля за экспортом. Об этом рассказал сам Сольский в эфире телемарафона 22 сентября.

"Вчера (21 сентября. – Ред.) был разговор с польским коллегой. Я детализировал определенные моменты предложения, которое мы направили. Услышал аргументы пана Роберта. Также мы обсудили некоторые другие детали. Например, у нас есть позиция, чтобы последний список – туда добавили рапсовый шрот и муку – вернулся к формату, согласованному с Еврокомиссией", – рассказал министр.

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По его словам, следующий разговор с Телусом уже запланирован. Он должен состояться утром в среду, 27 сентября, т.к. в начале недели у польского министра запланирован визит в Чехию.

"Почему я говорю о таких детальных вещах? Потому что нужно, в первую очередь, говорить об экономике и не выходить за рамки этого вопроса, по моему мнению. Это нормально... Мы с польскими коллегами, наши народы всегда демонстрировали максимальную солидарность. И, очевидно, все мы рассчитываем, что так дальше и будет. А экономика – это экономика. Это не первая и не последняя дискуссия... Этого не нужно бояться, к этому нужно готовиться и учиться", – отметил Сольский.

Он также добавил, что зерновые переговоры на этой неделе прошли не только с Польшей, но и с Румынией, Венгрией и Словакией. Солський назвал итоги этих переговоров "положительными". На следующей неделе продолжится согласование технических деталей.

Торговых споров станет больше – к чему готовиться Украине

Министр объяснил, что чем ближе Украина подходит к вступлению в Европейский Союз, тем более частыми будут становиться торговые споры. "Следует понимать, что с приближением к ЕС количество экономических дискуссий будет увеличиваться. И нужно вырабатывать иммунитет к этим дискуссиям, быть разумными, прагматичными", – подчеркнул министр.

По его словам, в ЕС на встречах по аграрным вопросам происходят постоянные дискуссии, т.к. речь идет о демократическом союзе стран. И Украине следует научиться профессионально вести такие дискуссии.

"У каждой страны есть свои фермеры, свои переработчики, свои интересы, которые считаются национальными и иногда противоречат интересам других членов ЕС... Этому не нужно удивляться, не нужно воспринимать лично. Нужно постоянно профессионально защищать свои интересы. Мы привыкнем к этому", – считает Сольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Польши Анджей Дуда призвал искать "золотую середину" в зерновом споре с Украиной. Он также заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет.

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