Летняя засуха в Украине значительно ударила по урожаю: что будет с ценами

Засуха и изменения климата в этом году незначительно повлияли на урожай, но в 2025 могут стать серьезной угрозой, особенно для озимых культур. Несмотря на это, цены на агропродукцию останутся стабильными, без резких скачков, хотя ожидаются сезонные колебания.

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Об этом сообщил первый заместитель Министра агрополитики Тарас Высоцкий. С начала полномасштабного вторжения украинские агропредприниматели вынуждены были быстро адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на постоянные угрозы производство основных сельскохозяйственных культур стабилизировалось, что позволило избежать серьезных дефицитов продовольствия на внутреннем рынке. По словам Высоцкого, Украина полностью обеспечивает себя большинством овощных культур, ягод и фруктов.

Это отмечает существенный контраст с 2022 годом, когда из-за временной потери части Херсонской и Запорожской областей возникли проблемы с поставкой некоторых видов продукции. В этом году украинцы могут не ожидать резкого роста цен, как это было раньше. Однако на очень низкие цены также рассчитывать не стоит, поскольку спрос на сельскохозяйственную продукцию снизился, а рынок адаптировался к новым экономическим условиям.

Цены на сельскохозяйственную продукцию остаются стабильными, но могут наблюдаться традиционные межсезонные колебания. Высоцкий объясняет, что весной, как обычно, цены на овощи и фрукты возрастут из-за затрат на хранение в хранилищах. Одним из ключевых факторов, влияющих на цены, является доступность электроэнергии, особенно важная для производства и хранения продуктов, в частности молочной продукции.

Погодные условия, в том числе жара и засуха, повлияли на кормовые культуры, что привело к сокращению производства молока. В результате цены на молочные продукты несколько выросли. Однако, по словам Высоцкого, ситуация в других секторах животноводства остается стабильной. Производство мяса птицы, свинины, крупного рогатого скота, а также яиц не претерпело существенных изменений.

Основной угрозой для будущих урожаев остается неблагоприятный климат. Хотя урожай зерновых и масличных культур в 2023 году будет ниже примерно на 12%, первые настоящие последствия засухи могут оказаться в 2025 году. Это особенно касается озимых культур, которые уязвимы к изменениям погодных условий, что может повлечь за собой снижение урожайности и повлиять на продовольственную безопасность.

Высоцкий также отметил, что, несмотря на текущие вызовы, урожай сахарной свеклы в этом году обещает быть хорошим. Ожидается, что производство сахара составит около 1,6 млн. тонн, что значительно превышает внутреннее потребление на уровне 900 тыс. тонн. Таким образом Украина сможет обеспечить внутренний рынок сахаром и даже экспортировать часть продукции.

Несмотря на то, что урожай гречки в этом году будет несколько меньше, прошлогодние запасы крупы позволят полностью обеспечить потребности рынка. Это свидетельствует о том, что агропредприятия в Украине продолжают находить пути сохранения стабильности в условиях войны и климатических изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам августа 2024 года годовая инфляция ускорилась до 7,5% нового максимума за последний год с августа-2023. В месячном исчислении цены выросли на 0,6%. Такое ускорение стало результатом ряда факторов – в частности, худших урожаев и более высоких затрат бизнеса на сырье, энергию и оплату труда.

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